București: evenimente de top pentru această săptămână

Bucureștiul se animă în această săptămână cu o serie de evenimente de teatru, concerte, expoziții și festivaluri. Publicul are la dispoziție spectacole pentru toate gusturile, de la clasic la contemporan, muzică live și petreceri tematice.

Teatrele din București deschid săptămâna cu spectacole pentru toate vârstele. La Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” sunt programate Iubirea perfectă (18:00), Iubiri inaccesibile (19:00) și O noapte furtunoasă (19:30). Teatrul Metropolis prezintă Club 27 (19:00), iar Apollo111 Teatrul găzduiește Dreptate pentru un criminal (20:00).

Cei care iubesc muzica pot urmări recitalul lui Cati Vișinescu la Gilda Music Lounge (19:30) sau concertul trupei Phoenix la Berăria H (21:00). Expozițiile SURSA – International Light Art Festival 2025 și Bucharest ART Exhibition sunt deschise pe tot parcursul zilei, iar Vrea cineva să fie eu? poate fi vizitat la MARe – Muzeul de Artă Recentă.

Teatrelli și Teatrul Excelsior aduc publicului spectacole precum Viață Bună și Două ore cu pauză (19:00). La Teatrul Metropolis se joacă Club 27 (19:00), iar Aula Magna Politehnica găzduiește Enigma Otiliei (19:00). Teatrul Nou propune Cu moartea la doctor (20:00).

Seara continuă cu concertele Weird Omen (FR) și Bad Decisions (RO) la Control Club (20:00). Pentru cei care vor să petreacă, Brutus nights are loc tot la Control Club (22:00).

Expozițiile continuă: SURSA – International Light Art Festival 2025 la Biblioteca Națională și expoziții la Muzeul Național al Literaturii Române.

Ziua începe cu Club 27 la Teatrul Metropolis (16:00) și continuă cu reprezentații de teatru precum Enigma Otiliei, Vestul singuratic, Extraconjugal, Romeo și Julieta și Monster, programate între 19:00 și 19:30 în diferite teatre. Tomcat la Teatrul Excelsior și Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină la Teatrul Nou se joacă la ora 20:00.

În paralel, muzica live este la putere: recitaluri de jazz și valsuri celebre la Sala Dalles și Ateneul Român, lansări de albume la Expirat Halele Carol și concerte internaționale la Control Club.

Teatrele oferă o seară bogată: Don Quijote și Cloaca la Teatrul Nottara (19:00), Azilul de moarte la Bulandra, Un bărbat și mai multe femei la Teatrul de Artă și Rude pierdute la Teatrul Evreiesc de Stat.

Concertele includ recitaluri la Ateneul Român și spectacole la Gilda Music Lounge, Encore Club și Control Club. Expozițiile de la Biblioteca Națională și Muzeul Municipiului București rămân deschise, la fel și cele de la Art Safari.

Teatrele pentru copii prezintă Munchhausen, baronul poznaș și Scufița roșie, iar Teatrul Național și Teatrul Bulandra continuă cu festivaluri și spectacole precum Grădina de sticlă. La Teatrul Excelsior, Solaris se joacă de la 19:00, iar Teatrul Mic propune Menajeria de sticlă și Vinovat. Nevinovat.

Concertele se desfășoară la Ateneul Român, Berăria H și Quantic Pub, iar Hard Rock Cafe găzduiește recitalul lui Mihai Mărgineanu. Seara este completată de petreceri tematice la B52 The Club și Control Club.

Dimineața și prânzul sunt dedicate spectacolelor pentru copii: Scufița roșie și Albă ca Zăpada. Teatrele pentru adulți oferă Bucătarii, Nopți albe și Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare.

Spectacole de operetă și balet au loc la Teatrul Național de Operetă și la Opera Națională, iar concertele de la Ateneul Român și Berăria H promit seri pline de muzică live. Petrecerile se desfășoară la B52 The Club, Control Club și Club Guesthouse.

Ultima zi a săptămânii aduce spectacole pentru copii: Fata babei și fata moșneagului și Mica Sirenă. Teatrele pentru adulți programează Jocul accidentelor, Nițel prea infidel și Luna de miere cu piper.

Festivalurile continuă cu Jurnal de România și Zi de bucurie, iar concertele de la Lacul Tei, Green Hours și Hard Rock Cafe încheie săptămâna cu recitaluri și muzică live pentru toate gusturile.