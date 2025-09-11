Economie Borșul acru moldovenesc cucerește Uniunea Europeană. Exporturi de aproape 47 milioane de lei







Republica Moldova. Borșul acru fabricat în Republica Moldova, dar și popcornul pentru microunde produs de o companie autohtonă, se regăsesc deja pe rafturile magazinelor din România, Franța, Lituania și Italia. În ultimul an, aceste produse au adus întreprinderii venituri din export de peste 46,7 milioane de lei. Compania, fondată în 1993, a evoluat dintr-o mică afacere locală într-un jucător competitiv pe piața europeană, cu peste 80% din producție destinată Uniunii Europene.

Pornită de la un singur magazin de cartier din Chișinău, afacerea a ajuns astăzi un brand recunoscut pentru calitate și inovație. În prezent, compania este unicul producător de borș acru din România. De asemenea și singurul furnizor important de popcorn pentru microunde și ambalaje din carton.

„În 1993, am deschis primul nostru magazin de cartier, iar câțiva ani mai târziu am trecut de la comerț la producție. Am cumpărat o afacere în România și așa am devenit unicul producător de borș acru din România. Iar toată producția era la Chișinău”, își amintește Simion Ursu, administratorul companiei.

„Popcornul pentru microunde este unul dintre produsele noastre de bază și este prezent în foarte multe țări din Europa. De fapt, ar fi mai simplu să enumerăm unde nu îl exportăm”, a declarat Alina Munteanu, directoarea comercială. România este principala piață de desfacere (50%), urmată de Franța (30%), Lituania (10%) și Italia (10%).

Succesul companiei se datorează modernizării continue. Fabrica din Chișinău se întinde pe o suprafață de 6.000 m². Aceasta este dotată cu echipamente moderne și are zeci de angajați. Investițiile în tehnologie, ambalaje și conformitatea cu cerințele UE au făcut ca produsele moldovenești să fie tot mai apreciate pe piața europeană.

Această experiență face parte dintr-o serie de 10 istorii de succes ale exportatorilor moldoveni pe piața UE. Campanie lansată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu sprijinul Agenției Suedeze pentru Comerț.

„Această campanie arată prin exemple reale că exportul în Uniunea Europeană crește tot mai mult și aduce beneficii mari pentru companii, comunități și economia națională. Într-un context în care două treimi dintre exporturile Moldovei merg deja pe piața UE. Vem să consolidăm încrederea mediului de afaceri și să încurajăm mai mulți antreprenori să facă acest pas”, a declarat ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor.

Cele 10 companii selectate pentru această campanie provin din domenii variate – de la agricultură și vinificație, la industrii creative, turism și producție alimentară – și demonstrează că Republica Moldova are ce oferi unei piețe de peste 400 de milioane de consumatori.