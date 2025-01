Sport Bombă în media din România. Un nume colosal, gata să intre pe piață







Piața media din România este pe cale să se îmbogățească: un titlu foarte cunoscut va fi lansat în următoarea perioadă. În spatele acestei premiere editoriale stă o companie care a cumpărat licența celebrei publicații Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport în România, în limba română! Pagina de media dezvăluie planul pus la cale de SMH Sports, o filială a organizaţiei mondiale SMH Global, cu sediul în Tbilisi, Georgia.

Compania a oblținut licența pentru mai multe țări, din Europa şi din Asia, iar în Georgia a deschis, deja, situl. Urmează Ucraina, iar România este și ea pe listă.

Cine va fi coordonator

Se pare că georgienii au înregistrat deja domeniul lagazzetta.ro și au fost de mai multe ori în România pentru a pune la punct aspectele financiare ale afacerii.

Reprezentanții SMH Sports l-ar fi contactat și pe viitorul coordonator al proiectului. Ar fi vorba despre jurnalistul Emanuel Roșu, singurul român care votează, în fiecare an, pentru Balonul de Aur, premiu care este acordat de France Football celui mai bun fotbalist al lumii.

Acesta lucrează, în prezent, la DigiSport, dar are în CV nume ca Pro TV - unde a lucrat 10 ani - şi Gazeta Sporturilor - 3 ani.

Emanuel Roșu a scris pentru titluri internaționale importante, precum BBC, ESPN, The Guardian sau The New York Times.

Situl LaGazzetta.ro va beneficia de asistență din partea italienilor de la Gazzetta dello Sport, care au redacţia la Milano.

Urmează Ucraina

Fondatorul SMH Sports a declarat că a lucrat foarte intens, timp de un an, la versiunea georgiană "a principalei mass-media sportive din lume, La Gazzetta dello Sport".

„Deşi acest parteneriat include mult mai multe ţări, am decis ca prima localizare să aibă loc în Georgia”, a spus oficialul companiei.

IMai multe surse spun că Ucraina va fi următoarea piaţă eurasiatică pentru La Gazzetta.