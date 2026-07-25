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Bombă cu Semtex, descoperită în Irlanda de Nord. Suspiciuni de atentat politic

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Bombă cu Semtex, descoperită în Irlanda de Nord. Suspiciuni de atentat politicbomba Irlanda de Nord / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

O studentă la drept în vârstă de 25 de ani a apărut în instanță, acuzată că a plasat o bombă descoperită într-o mașină în Republica Irlanda de Nord, potrivit BBC.

Bombă cu Semtex, descoperită în Irlanda de Nord

Este vorba despre Isobella Perrie Sullivan, din Abbeylands Park din Clane, comitatul Kildare, care a fost acuzată de deținere de explozibili.

Se presupune că ea conducea mașina interceptată de Gardaí (poliția irlandeză) lângă Carrickmacross, comitatul Monaghan, miercuri.

Un avocat al apărării a declarat instanței că clientei sale i s-a cerut să ducă o geantă în Irlanda de Nord și nu știa ce se afla în ea.

Poliția se teme de reactivarea terorismului politic

Vineri mai devreme, Gardaí (poliția irlandeză) a declarat reporterilor că interceptarea bombei a făcut parte dintr-o operațiune care viza activitatea republicană dizidentă.

Acuzata, care a fost arestată miercuri, a fost adusă în fața unei instanțe speciale a Tribunalului Districtual Trim din comitatul Meath, vineri seara.

Un membru al Unității Speciale de Detectivi Gardaí a declarat instanței că mașina pe care o conducea a fost oprită de ofițeri pe N2 la Aclint, la sud de Carrickmacross.

bomba Irlanda de Nord

bomba Irlanda de Nord / sursa foto: captura video

Vehiculul a fost percheziționat, iar bomba a fost găsită într-o geantă în spatele mașinii.

Ofițerul a declarat că bomba conținea o unitate de sincronizare, un detonator și ceea ce credea a fi Semtex - o marcă de explozibil din plastic.

Forțele armate din irlanda de Nord, chemate la locul descoperirii bombei

Instanța a aflat că Forțele de Apărare Irlandeze au fost chemate la fața locului și au declarat că dispozitivul era o bombă viabilă.

Avocatul care o apărăr pe Perrie Sullivan a declarat instanței că clienta sa locuia cu tatăl ei în comitatul Kildare.

El a adăugat că studia dreptul și dorea să devină avocat pledant.

Judecătorul a declarat că intenționează să-i acorde cauțiunea cu condiția să obțină o garanție independentă de 15.000 de euro.

De asemenea, tânăra trebuie să-și predea pașaportul, să respecte interdicția de circulație, să furnizeze numărul de telefon poliției și să semneze zilnic la secția de poliție din comitatul Kildare.

Perrie Sullivan a fost reținută în arest preventiv, o nouă audiere pentru cauțiune fiind programată pentru luni.

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