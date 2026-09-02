Bolojane, DNA când vine să te ia?

Eh, ce vremuri, când Dumnezeu părea că nu mai locuia în cer, ci coborâse pe pământ şi luase chipul tinerilor frumoşi şi liberi. Nu trebuia decât să spună ce-şi doresc şi gata, statul le şi împlinea voia. Statul care era condus tot de tineri frumoşi şi liberi. Où sont les manifestations d’anţărţ? Când ditamai Piaţa Victoriei era plină de oameni.

Tineri talentaţi nu mai desenau grafitti cu tot felul de balauri pe vagoanele de metrou sau de tren, ori pe pereţii proaspăt zugrăviţi de la Universitate, ci îşi exersau în mod internaţional talentul, colorând ditai piaţa din faţa clădirii Guvernului în albastru cu stele galbene, steagul Uniunii Europene. Iar după aia, piaţa se umplea de manifestanţii tineri, frumoşi şi liberi. Deşi, unii dintre ei păreau că tocmai ieşiseră cu bilet de voie de vis-a-vis, de la Antipa, unde obţinuseră o sinecură pentru a lucra ca exponat. Dar în suflet, erau tot frumoşi şi liberi.

Şi ce seri minunate. Ce serile de la Moscova. Nimic pe lângă acea parte a zilei de la Bucureşti, când se întunericea şi, dintr-o dată, ca într-o explozie de dronă scăpată de sub control, izbucneau la un ison zeci de luminiţe din lanternele telefoanelor mobile. Şi pălmuţele acelea uriaşe de culoare galbenă, fluturate alături de beculeală, pe care scria ferm: „Toţi pentru Justiţie”.

În euforia de atunci, au omis să strige până la capăt lozinca trimiţătoare la puşcărie. Adică, „DNA să vină să vă ia”, dar numai pe voi, adversarii noştri, sau pe toţi cei pe care noi îi considerăm adversari pentru că nu sunt de acord cu ideile noastre. Că nu sunt frumoşi şi liberi, ci urâţi şi putinişti, legionari, fascişti, proşti, săraci, nişte amărâţi care merg cu metroul şi nu au maşină de corporaţie.

Ce vremuri! Chiar că erau dumnezei coborâţi pe pământ, veniţi să socotească exact cine are voie să trăiască şi cine nu, câţi oameni poate susţine planeta, restul să dispară, cum trebuie protejată natura, cum trebuie să nu fie deranjat cu vreo hidrocentrală nouă sau altă investiţie strategică greierele cu mandolină, să nu cumva să i se dezacordeze mandolina şi să cânte fals, în serile înalte ale naturii protejate.

Două manifestaţii leşinate în Timişoara, în sprijinul lui Fritz şi ieri, la Cotroceni, nişte tineri frumoşi şi liberi care păreau că greşiseră staţia în care coborâseră din troleu. Că erau mai puţini decât călătorii dintr-un troleibuz. Şi nu la oră de vârf.

Dar ecoul cu: „DNA să vină să vă ia” a rămas. Numai că s-au mai schimbat personajele. DNA a început să ia şi dintre tinerii frumoşi şi liberi. Pe unii sub acuzaţii dintre cele mai grele, săvârşite din poziţia de şefi pe la conducerea statului. Şi astfel, peste timp, se îndeplini cererea scrisă pe pălmuţele galbene: „Toţi pentru Justiţie”. Adică, toţi. Cum ar veni, şi dintre ai noştri, nu numai dintr-ai lor. Ceea ce a declanşat pe reţelele de socializare, că pe stradă, s-a văzut, dacă vine un vânzător ambulant de îngheţată la locul manifestaţiei, dă faliment chiar dacă fiecare participant ar cumpăra câte două cornete, o veritabilă isterie.

Acum este jale mare cu audierea la DNA a lui Ilie Bolojan, care se pare că a uitat că a fost demis de către Parlament, ori, ca orice ardelean aşezat, procesează şi înţelege mai greu ce i s-a întâmplat, că trebuia să fi plecat de mult acasă adică.

La început, premierul demis a declarat încruntat, cum o face de obicei, ca să dea greutate spuselor sale, că nu are nimic împotrivă să meargă la DNA să dea declaraţii în Dosarul „Fănel Bogos”.

Cercetarea în acest dosar a început în noiembrie 2025, când Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul partidului pe atunci, a fost acuzat de procurori că, pentru a-i facilita omului de afaceri Fănel Bogos obținerea unor despăgubiri de 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, începând din februarie: „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.”. Bogos şi alţi trei inculpaţi au ieşit atunci în cătuşe de la DNA, iar Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Dar ancheta a continuat şi „înalţii funcţionari ai statului” despre care se pomenea în rechizitoriu au început să capete chip şi nume. Spre exemplu, pe 25 august anul acesta, Cristina Trăilă a dopbândit calitatea de suspect în acest dosar. Şi dacă tot vorbim de DNA să vină să vă ia, doamna Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată pe 18 august 2026 la DNA Iași, în dosarul fermierului Fănel Bogos.

Potrivit DNA, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos. În urma acuzaţiilor, doamna Trilă şi-a dat demisia din funcţia pe care o avea la Guvern.

Şi ancheta a mers mai departe. Şi s-a aflat că Fănel Bogos ajunsese, totuşi, şi în Guvern. Şi nu la bufet sau la chicineta unde ţin cei de la curăţenie mopurile, ci chiar în biroul premierului.

Şi deodată, de unde Bolojan nu avea nimic împotrivă să se lămurească lucrurile şi să meargă să dea declaraţie, acum s-a sucit. Nu vede de ce să meargă la DNA să mai declare ceva, pentru că nu are ce.

Puterea executivă nu se amestecă în puterea judecătorescă. Mai pe înţeles, la un organ de anchetă nu e pe considerate, dacă vrei, te duci, dacă nu, nu. Te duci când eşti chemat, sau, dacă nu vrei, eşti adus, pentru a da declaraţii, chiar dacă eşti prim-ministru demis.

Şi a început jelania pe reţelele de socializare. De ce să meargă Bolojan să dea declaraţii. Mai mult, cei care la instalarea lui Nicuşor Dan jucau hora veseliei cu farfuria cu sarmale în mână, îl reneagă acum pe cel pe care l-au adulat, considerându-l ca fiind în spatele acestui dosar care duce la Bolojan.

Fără a socoti însă realitatea crudă. Că subiectul dosarului ese tocmai traficul de influenţă pentru ca Bogos să ajungă la premier, ceea ce s-a şi întâmplat. Aşa că premierul demis face şi el parte din filmul ăsta. Ba chiar este unul dintre personajele principale de pe generic. Aşa că este normal, ca să nu spun obligatoriu, să fie audiat în acest caz. Şi, să mai subliniem că asta nu înseamnă că se face vinovat de ceva, până la proba contrarie. Dar ca procurorii să poată stabili firul evenimentelor anchetate, este esenţială şi declaraţia lui Bolojan.

Vă mai amintiţi cum răsuna Piaţa Victoriei? „DNA! Să vină să vă ia”!