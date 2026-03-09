Politica

Bolojan și Nazare, ultimele calcule legate de buget. Primăria Capitalei, inclusă în discuţiile privind evitarea blocajelor financiare

Comentează știrea
Bolojan și Nazare, ultimele calcule legate de buget. Primăria Capitalei, inclusă în discuţiile privind evitarea blocajelor financiarelie Bolojan, premierul României, tot mai contestat. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Forma finală a proiectului de buget este analizată luni de premierul Ilie Bolojan şi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, împreună cu reprezentanţii PNL din comisiile parlamentare de Buget-Finanţe şi Administraţie Publică. Sursele liberale spun că discuţiile se concentrează în special pe investiţii şi pe măsurile menite să prevină intrarea în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei, potrivit News.

Buget 2026: Discuţii finale între premier, ministrul Finanţelor și liberali

Proiectul de buget se concentrează pe co-finanţarea atragerii a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, sprijinind relansarea economică şi menţinând nivelul protecţiei sociale cel puţin la nivelul anului precedent.

De asemenea, documentul include fondurile necesare pentru prevenirea blocajelor financiare la Primăria Bucureşti, însoţite de angajamentul administraţiei locale de a implementa reforme majore.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nemulţumirile social-democraţilor privind bugetul rămân neschimbate, adăugând că proiectul a fost transmis parlamentarilor duminică seară.

AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
bani

Sursa foto: Pixabay.com

Ce spunea Bolojan despre împărțirea banilor

Pe 4 martie, premierul Ilie Bolojan anunța că proiectul de buget pe 2026 a fost finalizat și că documentul urmează să fie trimis Parlamentului la mijlocul acestei săptămânii.

În plus, șeful Executivului a respins ideea unui blocaj sau a unor discuții contradictorii, menționând că participanții au convenit asupra unor corecturi finale.

Buget 2026, la un pas de blocaj

În privința criticilor venite din partea PSD, premierul a susținut că acestea nu reflectă realitatea discuțiilor și deciziile adoptate. Legat de acuzațiile privind subfinanțarea Programului de solidaritate, Ilie Bolojan a explicat că fondurile suplimentare vor fi asigurate prin Fondul Social European, pentru a susține categoriile defavorizate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că forma finală a proiectului de buget va fi analizată și validată la nivelul Consiliului Politic Național (CPN). El a subliniat că documentul trimis de Guvern nu include integral pachetul de solidaritate și nu prevede creșterea salariului minim, deși aceasta fusese deja convenită în coaliție.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:29 - Nicușor Dan: Republica Moldova ar putea deveni membră UE mai repede decât se aștepta toată lumea
16:23 - UE pregătește noi parteneriate de apărare cu Australia, Islanda și Ghana
16:19 - AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
16:16 - Noi date de la MAE despre românii din Orientul Mijlociu: Sunt 300 de persoane pe listele prioritare
16:09 - Proiectul de buget pe 2026 va fi publicat marți de Finanțe. Programul anunțat de coaliția de guvernare
15:59 - Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei

HAI România!

Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale