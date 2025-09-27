Bolojan, prima apariție cu partenera sa: Sunt aici în semn de respect

Premierul Ilie Bolojan a făcut sâmbătă, 27 septembrie, primul său pas oficial în public alături de partenera sa, participând la priveghiul Cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj. Șeful Executivului a explicat motivul prezenței sale.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră și pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat Bolojan.

Evenimentul marchează pregătirea pentru funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan, programate luni, 29 septembrie, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, unde sunt așteptați lideri politici, prelați și credincioși din întreaga țară.

Partenera premierului a fost prezentă alături de el, păstrând un profil discret, însă prezența sa a subliniat legătura personală a lui Bolojan și a arătat un prim pas de integrare a vieții private în evenimente publice. Fotografiile de la Blaj surprind cuplul pășind în liniște printre participanți, respectând solemnitatea momentului.

Lucian Mureșan, trecut la cele veșnice la 94 de ani, a fost un lider emblematic al Bisericii Greco-Catolice. Hirotonit preot în clandestinitate în perioada comunistă și consacrat episcop în aer liber la Baia Mare, el a fost numit Arhiepiscop Major în 2005 și cardinal în 2012 de Papa Benedict al XVI-lea, devenind al treilea român ridicat la această demnitate.

Vizitele recente ale unor reprezentanți ai Vaticanului, precum Cardinalul Claudio Gugerotti și Nunțiul Apostolic Giampiero Gloder, au subliniat importanța spirituală a Preafericirii Sale și legătura sa strânsă cu Roma. Bolojan, prezent alături de partenera sa, a participat la priveghi nu doar ca lider politic, ci și ca cetățean respectuos față de tradiția și comunitatea locală.

Aceștia au subliniat devotamentul și fidelitatea cardinalului față de Roma și față de Sfântul Părinte, transmitându-i binecuvântarea apostolică. În aceste zile de încercare, întreaga Biserică Greco-Catolică din România se află în comuniune de rugăciune pentru Întâistătătorul ei.