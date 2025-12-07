Bolojan îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la alegeri: Daţi un vot raţional, un vot înţelept

Ilie Bolojan, premier și lider al PNL, îi îndeamnă pe alegători să participe la vot în toate localitățile unde se desfășoară alegeri duminică, recomandându-le să susțină „oameni pricepuți” și „buni administratori”. „Daţi un vot raţional, un vot înţelept”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Premierul îi îndeamnă pe bucureșteni și pe locuitorii celorlalte localități unde au loc alegeri să meargă la vot și să își exprime opțiunea. El le recomandă oamenilor să aleagă „oameni pricepuți” și „buni administratori”.

„Votaţi oameni pricepuţi şi corecţi, votaţi buni administratori pentru localităţile dumneavoastră. Daţi un vot raţional, un vot înţelept”, a scris şeful Executivului, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat: „Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui.”

Apelul premierului vine la scurt timp după ce candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj similar și a afirmat că, în acest moment, doar doi candidați au șanse reale, unul dintre ei fiind chiar el.

Ciucu a criticat modul în care alte partide prezintă datele din sondaje, susținând că acestea sunt false și că se repetă erorile din trecut.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit "pe surse" cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniți la vot, votați pozitiv și rațional”, a scris edilul Sectorului 6.

Apelul său este lansat într-un moment în care alegerile pentru Primăria Capitalei sunt în desfășurare, iar interesul public este ridicat.

Ciprian Ciucu a reafirmat importanța prezenței la vot, considerând că implicarea directă a cetățenilor reprezintă cea mai eficientă modalitate de a contracara eventualele încercări de manipulare.