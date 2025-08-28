Sport Bogdan Stelea, bătaie pe terenul de golf. Creatura care l-a atacat e, de obicei, foarte blândă







Bogdan Stelea a avut parte de o confruntare mai puțin obișnuită pe terenul de golf, acolo unde s-a bătut la propriu. Se pare ca sportul naște pasiuni indiferent de locul în care este practicat.

Fostul internațional a povestit ca a avut parte de o răfuială ca în filme! “Am făcut ceva rău! M-am bătut cu o lebădă. Vorbesc serios, nu e glumă! La Salamanca, pe terenurile de golf, datorită faptului ca e și apă lângă sunt lebede. Și într-o anumită perioadă a anului, primăvara, au pui și erau foarte agresive. În special masculul.

Eu eram cu antrenorul meu și jucam și am dat o minge undeva aproape de apă. M-am dus înspre și nu m-a mai interesat pe mine ca e lebăda ca face, ca drege. Antrenorul era departe ca eram deja la vreo 200 de metri și el striga și îmi făcea semne cu mâinile ca să fiu atent la lebăda, lebăda. Și nu înțelegeam, ce lebăda, frate, lasă-mă. Și m-am dus și-mi căutam mingea și dintr-o dată apare lebăda. Și eu mă uitam așa la el, nu credeam ca o să vină să mă atace”, a povestit fotbalistul.

Culmea este ca această confruntare l-a făcut erou în ochii altor jucători de golf. “Deci el a venit din apă foarte tare și a sărit cu aripile pe mine. Și l-am prins de gât, l-am luat, l-am întors și l-am aruncat în apă. Antrenorul era acolo în spate, și-a pus mâinile în cap și a început să țipe: ai omorât lebăda! N-am omorât-o, dă-o încolo ca am aruncat-o în apă.

Noi după ce jucăm o zi întreaga ne întâlneam la club și povesteam de ce am făcut peste zi. Și antrenorul a povestit faza cu lebăda. Și aia când au auzit pentru ca erau mulți pe care îi atacaseră, au început să sară în sus: bravo și să aplaude” a mai povestit Stelea.