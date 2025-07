Monden Bob Dylan la 84 de ani. Turneu european în 12 țări, din 16 octombrie







Cântărețul american și laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Bob Dylan, va susține în această toamnă un nou turneu european, ce va include 23 de concerte desfășurate în 12 țări. Seria spectacolelor va începe pe 16 octombrie și va cuprinde, printre altele, două apariții la Paris, în zilele de 30 și 31 octombrie, pe scena prestigioasă a Palais des Congrès.

Artistul, în vârstă de 84 de ani, se află în prezent într-un turneu de vară în Statele Unite, urmând ca în lunile următoare să își continue activitatea artistică pe continentul european. Conform organizatorilor, biletele pentru concertele europene vor fi disponibile pentru publicul larg începând cu data de 18 iulie.

Bob Dylan, o carieră legendară

Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, a debutat în anii 1960 pe scena muzicală din New York, impunându-se rapid ca o figură esențială a folkului american și internațional. De-a lungul carierei, artistul a vândut peste 125 de milioane de albume la nivel global, iar compozițiile sale au influențat generații întregi de muzicieni și scriitori.

În anul 2016, Bob Dylan a primit Premiul Nobel pentru Literatură, distincție acordată „pentru crearea de noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, o premieră în istoria premiilor literare. Evenimentul a consolidat reputația artistului nu doar ca muzician, ci și ca autor al unor texte cu valoare literară semnificativă.

Printre piesele emblematice care i-au definit cariera se numără titluri precum „Blowin' in the Wind”, „The Times They Are a-Changin'” și „Like a Rolling Stone”, melodii ce au devenit simboluri ale schimbării sociale și politice în deceniile trecute.

Calendarul turneului european

Turneul european din 2025 include orașe din nordul, vestul și sudul continentului. Dylan va concerta la Helsinki, Stockholm, Copenhaga, Bruxelles (unde sunt programate trei spectacole la Bozar), Amsterdam (două concerte), Brighton, Swansea (cu trei apariții în noiembrie), Coventry, Leeds, Glasgow, Belfast, Killarney și Dublin.

Concertele vor avea loc în săli de spectacol consacrate, într-un format intim, caracteristic turneelor recente ale artistului, axate pe interpretări live elaborate și o atmosferă acustică distinctă.

Bob Dylan continuă seria concertelor la 84 de ani

La vârsta de 84 de ani, Bob Dylan își păstrează energia scenică și angajamentul față de muzică, continuând să ofere publicului spectacole live în întreaga lume.

Turneul din Europa confirmă încă o dată atașamentul artistului față de scenă și contribuția sa remarcabilă la cultura muzicală contemporană.