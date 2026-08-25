Banca Națională a României a emis o precizare publică importantă în urma dezbaterii aprinse generate de afirmațiile făcute în mediul online de Eugen Rădulescu, consilierul personal al guvernatorului BNR. Instituția atrage atenția că pozițiile exprimate de angajații săi pe rețelele de socializare reprezintă opinii personale și nu trebuie interpretate drept puncte de vedere oficiale ale băncii centrale.

În precizarea privind comunicarea publică dată publicității marți, reprezentanții instituției au transmis: „Atragem atenţia că mesajele şi opiniile exprimate de angajaţi ai BNR pe conturile personale de pe reţelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale şi nu constituie luări de poziţii oficiale ale băncii centrale”.

Conducerea BNR a clarificat cadrul strict în care sunt formulate mesajele oficiale, arătând că acestea sunt „exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administraţie al BNR sau de alţi reprezentanţi ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare şi reprezentare din partea instituţiei, asumat explicit în momentul expunerii publice”.

De asemenea, pentru evitarea oricăror confuzii, banca centrală a detaliat canalele prin care își transmite pozițiile publice: „Mesajele şi punctele de vedere oficiale ale Băncii Naţionale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor şi conturilor oficiale de comunicare ale instituţiei: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituţiei de pe reţelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky şi YouTube”.

Totodată, instituția recomandă publicului și presei să consulte exclusiv mijloacele oficiale de comunicare și să urmărească declarațiile celor care beneficiază de un mandat asumat explicit.

Clarificările venite din partea instituției au fost declanșate de o postare virulentă a consilierului Eugen Rădulescu. Acesta a criticat în termeni duri clasa politică și sindicatele, avertizând asupra riscurilor majore la care este expusă economia națională.

În mesajul publicat pe Facebook, consilierul guvernatorului BNR afirma: „Capitalurile vor ieşi din România, spre încântarea decerebraţilor care vor să rămânem cu industria calului şi să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă şi scoarţă de copac”.

Declarațiile au stârnit reacții vehemente în spațiul public și politic. Luni, Eugen Rădulescu a revenit cu clarificări, insistând asupra faptului că demersul său a fost un comentariu pur economic și nu o luare de poziție politică.

Consilierul a detaliat contextul mesajului său: „În primul rând, vreau să precizez că nu a fost un comentariu politic, ci unul strict economic: trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care creşte exponenţial şi care stă să explodeze. Comentariul meu a fost un strigăt de alarmă: suntem foarte aproape de o criză majoră, nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producţiei. Nu, nu asistăm la prăbuşirea pe care par să şi-o dorească unii şi alţii. Economia noastră pare să se stabilizeze, deşi condiţiile externe sunt dintre cele mai teribile”.

Cu toate că a nuanțat formulările metaforice folosite inițial, Eugen Rădulescu și-a menținut criticile severe privind gestionarea bugetară și revendicările salariale din sectorul public.

În finalul explicațiilor sale, acesta a concluzionat: „Între timp, clasa politică rămâne blocată într-o luptă corp la corp, iar maşina în care ne aflăm cu toţii se îndreaptă cu toată viteza spre zid. (O paranteză: când am vorbit ieri despre riscul de a «mânca iarbă şi coajă de copac», am folosit, evident, o metaforă - un răspuns la celebra «industrie a calului»). La rândul lor, sindicatele, care reprezintă exclusiv personalul bugetar, au un comportament total lipsit de raţiune.

Liderii sindicali refuză să admită un adevăr crunt: nu mai sunt bani. Deloc! Legea salarizării poate nu este ireproşabilă, dar care sunt alternativele? Batem cu pumnul în masă şi rezolvăm problema? Dacă Parlamentul va ceda presiunilor sindicale, viteza cu care ne îndreptăm spre zid va creşte. Repet, acesta nu este un comentariu politic. Este unul strict economic”.