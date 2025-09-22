Bloomberg: Alegeri în pericol. Plan secret al Rusiei pentru manipularea scrutinului din Republica Moldova

Republica Moldova se află în fața unui risc fără precedent. Documente obținute de Bloomberg arată că Kremlinul a dezvoltat un plan detaliat pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie. Strategia urmărește să submineze șansele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, și să destabilizeze guvernul pro-european. Tactica include recrutarea de alegători moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie masivă de dezinformare pe rețelele sociale.

Documentele arată că tacticile includ recrutarea moldovenilor aflați în străinătate, inclusiv în Rusia, pentru a vota la secțiile din UE și alte state. De asemenea, trimiterea altor persoane pentru a organiza proteste disruptive. De asemenea și derularea unei campanii de dezinformare masivă pe rețelele sociale.

Un alt element central al planului Kremlinului prevede folosirea materialelor compromițătoare pentru a presa oficiali publici să afecteze procesul electoral. Bloomberg nu a putut confirma dacă planul este implementat în totalitate, însă doi oficiali europeni familiarizați cu situația au declarat că este „aproape sigur” că Rusia intenționează să îl urmeze în mare parte.

În articol se menționează că poliția moldovenească a intensificat acțiunile împotriva campaniilor de dezinformare și a tentativelor de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au cerut oficial blocarea a 443 de canale TikTok.

Mai mult, PAS se confruntă cu opoziție din partea mai multor grupuri, inclusiv Blocul Alternativa pro-UE și o formațiune pro-rusă condusă de fostul președinte Igor Dodon. Documente văzute de Bloomberg sugerează că Dodon ar fi cerut serviciilor de securitate să urmărească opoziția când era în funcție. Într-un e-mail trimis Bloomberg, Dodon a declarat că „a acționat întotdeauna legal și în interesul Republicii Moldova”.

De asemenea, într-o scrisoare deschisă publicată pe conturile sale de socializare, Dodon a acuzat autoritățile moldovenești că exercită presiuni ilegale asupra partidelor de opoziție.

„Regimul aflat la putere din Republica Moldova folosește activ resurse administrative nu doar pentru a-și atinge obiectivele politice, ci și pentru a intimida principalii competitori”, a menționat Dodon.

Rusia a dedicat resurse semnificative pentru influențarea alegerilor în regiune. În Georgia, alegerile de anul trecut au fost marcate de acuzații de interferență masivă. În România, scrutinul prezidențial a fost reluat după ce un candidat extremist, sprijinit de Moscova, a câștigat primul tur.

Procurorul șef din România, Alex Florenta, a afirmat că patru companii legate de Rusia au creat conturi false pe rețelele sociale și roboți AI care au atins peste 1,3 milioane de cetățeni. Oficialii europeni cred că Kremlinul a alocat resurse similare pentru alegerile din Moldova.

Un document văzut de Bloomberg subliniază că scopul este să se creeze impresia unei competiții corecte, dar de fapt să se dilueze sprijinul pentru Sandu.

„Voturile moldovenilor din străinătate sunt esențiale, iar Rusia plănuiește să recruteze membri ai diasporei pentru a vota. În plus, se folosesc rețele sociale, call-center-e și materiale tradiționale pentru a disemina mesaje împotriva președintei”, se menționează în articol.