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Blogger rus, reținut după ce s-a întors împotriva lui Putin. Risca până la 10 ani de închisoare

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Blogger rus, reținut după ce s-a întors împotriva lui Putin. Risca până la 10 ani de închisoareVladimir Putin. sursa: kremlin.ru
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Din cuprinsul articolului

Ilya Remeslo, blogger rus cunoscut anterior pentru susținerea Kremlinului și pentru campaniile împotriva opoziției, a fost reținut la Sankt Petersburg după ce l-a criticat pe Vladimir Putin și a condamnat războiul din Ucraina. Potrivit agenției TASS, acesta este cercetat pentru răspândirea de „știri false” despre armata rusă și ar putea primi o pedeapsă de până la zece ani de închisoare.

Blogger rus, reținut după ce s-a întors împotriva lui Putin. Risca până la 10 ani de închisoare

Avocatul său, Serghei Badashmin, a declarat că bloggerul este transportat la Moscova, unde urmează să fie stabilită măsura preventivă.

Anchetatorii au efectuat, în același timp, percheziții la locuința lui Ilya Remeslo.

Reținerea a fost confirmată și de mama acestuia, Tatiana. Femeia a spus postului de televiziune „78” din Sankt Petersburg că nu a mai reușit să ia legătura cu fiul său după externarea lui dintr-un spital de psihiatrie.

Bloggerul fusese internat după ce a publicat mai multe critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin.

Fostul susținător al lui Putin și-a schimbat poziția

Schimbarea de atitudine a lui Ilya Remeslo a devenit cunoscută la 19 martie, când acesta a publicat mai multe mesaje pe canalul său de Telegram. El l-a acuzat pe Vladimir Putin de uzurparea puterii și a susținut că președintele rus nu mai este legitim.

Anterior, Remeslo sprijinise autoritățile de la Moscova și atacase în mod constant opoziția rusă.

Bloggerul și-a motivat schimbarea de poziție prin războiul din Ucraina, pe care l-a descris drept „absolut fără ieșire”, dar și prin cenzura existentă în presă și pe internet.

Totodată, acesta a cerut ca Vladimir Putin să fie judecat ca „criminal de război și hoț”.

Tastatură,

Sursa foto: Pixabay

Criticile au continuat după externarea din spital

În aprilie, după ce a ieșit din clinica de psihiatrie, Ilya Remeslo a acordat un interviu jurnalistei Ksenia Sobchak.  Bloggerul și-a menținut declarațiile împotriva liderului de la Kremlin și a spus că Putin este „principala cauză a tuturor problemelor din țara noastră”.

El a cerut, de asemenea, o luptă „împotriva putinismului ca fenomen”.

Remeslo a declarat că a colaborat în trecut cu administrația prezidențială și că intenționează să continue criticile la adresa autorităților ruse. Acesta a spus că nu regretă afirmațiile făcute și a cerut să fie numit „liderul mișcării de opoziție din Rusia”.

Bloggerul a susținut și că Rusia ar putea trece printr-o „lovitură de stat palatinală silențioasă”, despre care credea că ar putea fi condusă de premierul Mihail Mișustin.

Remeslo a devenit cunoscut prin acțiunile împotriva lui Navalnîi

Înaintea invaziei ruse în Ucraina, Ilya Remeslo era cunoscut în principal pentru campaniile îndreptate împotriva opozantului Alexei Navalnîi. În urma unui denunț formulat de blogger, autoritățile au deschis împotriva fondatorului Fondului de Luptă împotriva Corupției un dosar penal pentru fraudă.

Cazul avea legătură cu donațiile primite în campania prezidențială din 2017. După moartea lui Navalnîi în închisoare, Remeslo a declarat că îi este „cu adevărat milă”.

El a mai afirmat că încercase să împiedice revenirea politicianului în Rusia și că organizase o campanie de „intimidare” împotriva acestuia. Potrivit bloggerului, echipa lui Alexei Navalnîi nu a tratat însă cu seriozitate amenințările respective.

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