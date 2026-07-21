Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA redus de 9% să poată finaliza tranzacțiile și după termenul-limită, dacă blocajul sistemelor informatice ale ANCPI le împiedică să încheie contractele la timp.

Potrivit formațiunii, inițiativa legislativă prevede ca livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare să poată fi realizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea completă, la nivel național, a sistemelor informatice utilizate pentru activitatea de cadastru, publicitate imobiliară și notariat.

Reprezentanții AUR susțin că proiectul a fost elaborat în contextul atacului cibernetic anunțat de ANCPI în 15 iulie 2026, incident care a dus la indisponibilizarea sistemelor informatice ale instituției, inclusiv a platformei e-Terra. Potrivit partidului, blocajul a apărut cu puțin timp înainte de expirarea termenului până la care tranzacțiile eligibile trebuie încheiate pentru aplicarea cotei reduse de TVA.

Senatorul AUR Niculina Stelea afirmă că inițiativa legislativă a fost înregistrată în Parlament și că a solicitat adoptarea ei în regim de urgență.

„Am cerut procedură de urgenţă şi avizarea rapidă a actului normativ având în vedere că el trebuie să intre în vigoare până la sfârşitul lunii iulie pentru a produce efecte. Aşa cum am spus şi în pledoaria publică, dar şi în expunerea de motive a actului normativ, e normal ca statul să respecte drepturile cetăţenilor.

Dacă aceştia, din vina statului eşuat, pot ajunge în situaţia de a plăti sume importante în plus, noi, parlamentarii, trebuie să reparăm această situaţie. O ordonanţă de urgenţă era mai eficientă, dar Guvernul demis nu are dreptul de a mai emite astfel de acte”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

Potrivit senatoarei, proiectul nu generează cheltuieli suplimentare și se adresează exclusiv persoanelor care au încheiat antecontracte înainte de 31 iulie 2025 și urmau să semneze contractele de vânzare-cumpărare până la 31 iulie 2026.

„Am văzut că, după anunţul meu de ieri dimineaţă, s-au găsit suficienţi admiratori şi imitatori care să susţină o prevedere similară. Avem iniţiativa depusă şi înregistrată. Nu există nicio scuză ca ea să nu fie adoptată mai ales în condiţiile în care vom avea, foarte probabil, o sesiune parlamentară extraordinară”, mai spune parlamentarul AUR.

Senatoarea AUR susține că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu sprijină proiectul de lege și îl acuză că refuză adoptarea unei măsuri care, în opinia sa, ar proteja drepturile cetățenilor afectați de blocajul informatic.

„Mă declar absolut şocată de atitudinea preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, care refuză susţinerea acestui act normativ. Liberalii sunt toată ziua cu „statul de drept” în gură, dar, când vine vorba de a apăra drepturile cetăţenilor, refuză să facă ceea ce este normal şi firesc. Şi asta pentru a proteja un director pe care tot PNL l-a instalat în fruntea instituţiei în cauză”, a mai declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.