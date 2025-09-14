International

Blocaj pe drumul european al Ucrainei. Polonia acuză Ungaria de șantaj

Blocaj pe drumul european al Ucrainei. Polonia acuză Ungaria de șantaj
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că recurge la șantaj față de Uniunea Europeană prin blocarea repetată a candidaturii Ucrainei la aderarea la blocul comunitar, potrivit AFP.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Yalta European Strategy, desfășurate la Kiev, unde oficiali europeni și ucraineni au discutat despre parcursul european al Ucrainei.

„Puteți șantaja întreaga Uniune Europeană cu problemele voastre bilaterale, însă există limite. În opinia noastră, Ungaria a mers dincolo de ceea ce este rezonabil”, a afirmat Sikorski.

Candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană și veto-ul Ungariei

Uniunea Europeană

Ucraina și-a depus candidatura la Uniunea Europeană la câteva zile după începutul invaziei ruse din februarie 2022. Procesul de aderare presupune trecerea prin zeci de etape, fiecare dintre ele necesitând unanimitatea celor 27 de state membre.

Ungaria, condusă de premierul Viktor Orban, a blocat în repetate rânduri deschiderea negocierilor, invocând probleme bilaterale cu Kievul. Orban, considerat unul dintre liderii europeni apropiați de Kremlin, a menținut o relație ambiguă cu Moscova și a criticat în mod constant politica de sancțiuni a UE împotriva Rusiei.

Relații bilaterale tensionate, între Ungaria și Ucraina

Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni. Cele două state s-au acuzat reciproc de spionaj, iar schimbul de replici diplomatice a dus la expulzarea unor diplomați de ambele părți. În paralel, Budapesta a criticat legea educației din Ucraina, despre care afirmă că ar restrânge drepturile minorității maghiare din Transcarpatia.

Kievul va continua dialogul cu Budapesta

Vicepremierul ucrainean pentru Integrare europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va continua dialogul cu Budapesta. În această săptămână, oficialul ucrainean a efectuat o vizită la Budapesta, unde s-a întâlnit cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

La finalul discuțiilor, Szijjarto a reiterat opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei și a declarat că „viitorul relațiilor bilaterale depinde doar de Kiev”.

„Sperăm că-i vom putea convinge (…) nu să se schimbe, dar să-și adapteze abordarea”, a spus Kacika, subliniind că Ucraina dorește să găsească un compromis pentru a putea avansa pe drumul european.

Sprijin european pentru Kiev

În pofida opoziției Budapestei, mai multe capitale europene, printre care Varșovia, Berlin și Paris, au reafirmat sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina. Comisia Europeană urmează să prezinte un nou raport de progres în toamnă, iar subiectul ar putea fi pe agenda Consiliului European din decembrie, unde unanimitatea va fi din nou necesară.

