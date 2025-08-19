International Biserică de lemn, construită în 1912, mutată cinci km într-un demers istoric







O biserică de lemn de 672 de tone, construită în 1912, a fost mutată cinci kilometri în orașul minier Kiruna, Suedia. Relocarea are loc pe fondul riscului de prăbușiri cauzat de exploatarea minereului de fier, notează Reuters.

Kiruna, aflată în nordul Suediei, este un oraș unic în lume. Aici funcționează cea mai mare mină subterană de minereu de fier, iar exploatările masive din ultimele decenii au dus la instabilitatea solului. Din cauza riscului tot mai mare de alunecări de teren și prăbușiri de clădiri, autoritățile au decis relocarea centrului urban la câțiva kilometri spre est.

Procesul de mutare a început în urmă cu mai mulți ani și implică nu doar construcții moderne, ci și clădiri istorice. Printre acestea se numără și biserica din lemn a orașului, un monument considerat simbol al comunității locale.

Marți, mii de oameni s-au adunat să asiste la un eveniment istoric: mutarea bisericii construite în 1912, în stil romantic național suedez. Clădirea, cu o greutate impresionantă de 672 de tone, a fost așezată pe o platformă specială și deplasată cu o viteză de aproximativ 500 de metri pe oră.

Imaginile difuzate de televiziunile locale au surprins momentul spectaculos al deplasării prin oraș, în timp ce curioșii și localnicii priveau emoționați. Potrivit specialiștilor, relocarea bisericii va dura două zile.

Biserica din Kiruna este una dintre cele mai cunoscute construcții de lemn din Suedia și a fost desemnată de mai multe ori drept una dintre cele mai frumoase clădiri religioase ale țării.

Ridicată la începutul secolului XX, ea reflectă stilul romantic național, cu influențe din arhitectura scandinavă tradițională. Pentru comunitatea locală, lăcașul are nu doar valoare spirituală, ci și identitară, fiind un reper în istoria regiunii.

De aceea, autoritățile au considerat esențial ca biserica să fie salvată și integrată în noul centru urban.

Relocarea bisericii nu a fost doar un proces tehnic, ci și o sărbătoare pentru locuitori. La eveniment era așteptat însuși Regele Carl al XVI-lea Gustaf, semn al importanței pe care statul suedez o acordă protejării patrimoniului cultural.

Seara, atmosfera festivă a continuat cu un concert susținut de formația KAJ, cunoscută publicului european pentru participarea la Eurovision.

Relocarea bisericii din Kiruna arată provocările prin care trec orașele dependente de minerit. În ciuda riscurilor, mina din zonă rămâne un motor economic vital pentru Suedia. Autoritățile au ales să construiască un nou centru urban sigur, capabil să găzduiască locuitorii în condiții moderne.