Autoritățile germane au desfășurat miercuri percheziții în mai multe orașe și la sediul Federației Germane de Fotbal (DFB), într-o anchetă privind suspiciuni de corupție legate de distribuirea biletelor la Campionatul European de Fotbal 2024, potrivit ZDF Heute.

Investigația vizează modul în care mii de bilete la prețuri preferențiale ar fi fost oferite unor angajați din administrația publică și altor persoane implicate în organizarea competiției.

Acțiunea este coordonată de Parchetul din Bochum și Biroul Poliției Criminale din landul Renania de Nord-Westfalia (LKA NRW), iar ancheta urmărește posibile fapte de acordare și acceptare de avantaje necuvenite.

Cazul este considerat important deoarece privește organizarea unuia dintre cele mai mari evenimente sportive găzduite de Germania în ultimii ani și ridică semne de întrebare privind transparența distribuirii biletelor oficiale.

Potrivit autorităților, perchezițiile au avut loc la primăriile din Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt pe Main, Stuttgart și München. În paralel, anchetatorii au pus în executare un mandat pentru ridicarea unor documente la primăria din Leipzig.

De asemenea, verificările au vizat sediul Federației Germane de Fotbal din Frankfurt pe Main, fostul sediu al Euro 2024 GmbH, societatea înființată special pentru organizarea turneului, precum și mai multe companii private din Germania.

DFB a confirmat desfășurarea perchezițiilor, precizând că organizația cooperează cu autoritățile pe durata investigației.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă Euro 2024 GmbH a distribuit în mod organizat câteva mii de bilete către cele zece orașe gazdă ale competiției, iar acestea au fost ulterior utilizate în condiții care ar putea încălca legislația privind acordarea de beneficii funcționarilor publici.

Potrivit procurorilor, administrațiile locale ar fi beneficiat de drepturi preferențiale pentru achiziționarea biletelor, iar acestea au fost folosite ulterior în moduri diferite de la un oraș la altul. Ancheta urmărește să stabilească dacă respectivele invitații și bilete au reprezentat avantaje necuvenite oferite unor persoane cu atribuții în organizarea turneului.

În centrul investigației se află un cetățean german în vârstă de 66 de ani, fost angajat al Primăriei din Gelsenkirchen, unul dintre orașele gazdă ale EURO 2024.î

Acesta este suspectat că ar fi primit beneficii estimate la aproximativ 2.400 de euro după ce a fost invitat la semifinala dintre Spania și Franța, disputată la München.

Ancheta îl vizează și pe un cetățean francez de 46 de ani, iar procurorii încearcă să stabilească dacă între cei doi și organizatorii competiției au existat înțelegeri privind acordarea unor avantaje materiale.

Autoritățile verifică inclusiv dacă invitații similare au fost adresate și altor manageri de proiect implicați în organizarea Campionatului European din celelalte orașe gazdă.

Ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, a declarat că autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate.

„Un bilet la fotbal nu face parte din salariu. Oricine din sectorul public care cere mită va primi o vizită de la noi”, a afirmat oficialul, subliniind că încrederea publicului în marile competiții sportive și în instituțiile implicate trebuie protejată.

Acesta a adăugat că suspiciunile sunt grave și vor fi investigate fără excepții, indiferent de funcția persoanelor implicate.

În acest moment nu au fost anunțate acuzații definitive, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Anchetatorii urmează să analizeze documentele ridicate în timpul perchezițiilor și să stabilească dacă distribuirea biletelor și invitațiilor a încălcat legislația germană privind corupția și acordarea de beneficii necuvenite.