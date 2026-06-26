Situația medicală din Republica Democratică Congo devine din ce în ce mai critică. Epidemia cauzată de maladia Ebola, care încă nu este controlată la peste o lună după declararea ei pe 15 mai, a provocat 304 decese, potrivit celui mai recent bilanţ publicat de autorităţile sanitare congoleze, relatează AFP.

Această evoluție pune în alertă maximă comunitatea internațională, mai ales după ce virusul a depășit granițele continentului african.

Republica Democratică Congo se confruntă în prezent cu cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria sa, o provocare uriașă pentru sistemul medical local. În cadrul acestei epidemii, 304 persoane au murit şi 1.115 au fost infectate, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Sănătate Publică din RDC, joi seară. Contextul istoric arată amploarea devastatoare a acestei boli, având în vedere că Ebola a ucis peste 15.000 de persoane în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani.

Din păcate, amploarea reală a fenomenului ar putea fi mult mai mare decât cea prezentată în statisticile guvernamentale. Virusul a fost detectat tardiv în RDC, permiţându-i epidemiei să capete o amploare care este încă dificil de cuantificat. Organizaţiile umanitare internaţionale şi ONG-urile aflate la faţa locului estimează că bilanţurile oficiale sub subestimate.

Răspândirea rapidă a bolii este favorizată de condițiile socio-politice și economice din regiune. Focarul crizei sanitare se află în Ituri, o provincie din partea nord-estică a RDC, situată la graniţa cu Sudanul de Sud şi cu Uganda. Această regiune minieră se confruntă cu deplasări intense ale populaţiei, fapt ce favorizează transmiterea virusului. Pe lângă dinamica demografică, Ituri este, de asemenea, o zonă afectată în mod regulat de masacrele comise de grupări armate şi unde lipsa de securitate complică organizarea ripostei sanitare.

Datele statistice indică o concentrare masivă a cazurilor într-o singură zonă urbană principală. Aproape toate cazurile de îmbolnăvire au fost semnalate în Bunia, capitala provinciei, care concentrează 91,3% din totalul infectărilor şi 82,2% din totalul deceselor înregistrate.

Dincolo de granițele provinciei de origine, virusul dă semne de expansiune teritorială. Virusul Ebola, care provoacă o febră hemoragică, s-a răspândit în alte două provincii din RDC şi în Uganda vecină, unde 20 de infectări - inclusiv două decese - au fost semnalate.

Îngrijorarea majoră a medicilor este legată de rezistența acestui agent patogen. Actuala epidemie este cauzată de tulpina virală Bundibugyo, împotriva căreia nu există deocamdată nici vaccinuri, nici tratamente omologate. Cu toate acestea, există speranțe pentru identificarea unei soluții medicale. Studiile clinice ar trebuie să înceapă săptămâna viitoare, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care a declarat o alertă sanitară de importanţă internaţională.

Alerta a devenit globală în momentul în care virusul a fost identificat în Europa. Un caz de transmitere a virusului Ebola a fost detectat miercuri în Franţa. Este vorba despre un medic de naţionalitate congoleză, care lucrează pentru ONG-ul Anima. După o misiune de o lună în epicentrul epidemiei, acest medic experimentat a părăsit provincia Ituri pe 19 iunie şi a petrecut apoi o perioadă de trei zile în capitala ţării, Kinshasa.

Traseul cadrului medical a inclus un zbor internațional aglomerat. Luni seară, el a călătorit cu un avion al companiei Air France la Paris. După ce a aterizat marţi dimineaţă pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulles, congolezul - care deţine un permis de şedere în Franţa - s-a prezentat din proprie iniţiativă la serviciul medical de urgenţă şi îngrijiri medicale din cadrul aeroportului. În prezent, el este internat într-un spital din Paris.

Primele simptome au apărut chiar înainte ca avionul să decoleze spre Europa. Medicul acuza dureri de cap înainte de îmbarcare şi starea lui s-a degradat uşor în timpul zborului, care durează cel puţin opt ore. Pentru a preveni un focar extins, autoritățile au reacționat imediat, iar cinci persoane, inclusiv un membru al personalului de bord, care au intrat în contact cu bolnavul, au fost plasate în izolare.

În ciuda gravității situației de pe aeroportul din Paris, mesajele oficiale îndeamnă la calm. Autorităţile franceze şi OMS au dat asigurări că riscul de răspândire a virusului Ebola în Europa este redus.

Cu toate acestea, companiile aeriene au luat măsuri preventive drastice din cauza temerilor personalului. Compania Air France şi-a suspendat totuşi zborurile dintre Kinshasa şi Paris pentru mai multe zile, în principal din cauza refuzului echipajelor de zbor de a lucra pe această rută aeriană. Zborurile ar trebui să fie reluate sâmbătă, potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.

Nici autoritățile din statul african nu au rămas indiferente și încearcă să blocheze răspândirea transfrontalieră. RDC a impus de acum oricărei persoane provenite din zonele afectate de Ebola să respecte o perioadă de carantină de 21 de zile înainte de a efectua orice deplasare în interiorul ţării sau în străinătate.

Gestionarea crizei este îngreunată de lipsurile materiale cronice din Africa Centrală. În Ituri, eforturile pentru controlarea epidemiei au fost consolidate, însă structurilor de sănătate, care funcţionează adeseori cu mijloace deficitare în una dintre cele mai sărace ţări de pe planeta noastră, le lipsesc în continuare echipamente şi materiale sanitare de bază, potrivit INSP.

Capacitatea de spitalizare a fost deja depășită, iar medicii de la fața locului sunt copleșiți. Centrele de tratare a Ebola amenajate cu ajutorul echipelor de la OMS şi de la mai multe ONG-uri sunt deja saturate şi prezintă un grad de ocupare de peste 85%, a precizat INSP.