Bijutierul italian Mario Roggero, în vârstă de 72 de ani, a început executarea unei pedepse de 14 ani și 9 luni de închisoare, după ce Curtea Supremă a Italiei a confirmat condamnarea sa pentru uciderea a doi tâlhari care îi jefuiseră magazinul în 2021, potrivit agenției Reuters.

Decizia instanței a reaprins dezbaterea privind limitele legitimei apărări în Italia și a determinat partidele din coaliția premierului Giorgia Meloni să solicite acordarea unei grațieri prezidențiale.

Susținătorii bijutierului consideră că acesta și-a apărat familia și afacerea, în timp ce instanțele au concluzionat că a folosit forța după ce pericolul imediat dispăruse.

Incidentul a avut loc în 2021, în localitatea Grinzane Cavour, din nordul Italiei. Trei bărbați au intrat în magazinul lui Mario Roggero pentru a-l jefui. În momentul atacului, în interior se aflau și soția, precum și fiica bijutierului.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, unul dintre atacatori avea un pistol de jucărie, iar altul era înarmat cu un cuțit. După ce tâlharii au părăsit magazinul, Roggero i-a urmărit în exterior și a deschis focul asupra lor.

Doi dintre suspecți au murit, iar al treilea a fost rănit. Înregistrările video analizate în timpul procesului au arătat că focurile de armă au fost trase după ce atacatorii ieșiseră deja din magazin.

Apărarea a susținut că bijutierul a acționat pentru a-și proteja viața și familia, însă instanțele italiene au apreciat că limitele legitimei apărări au fost depășite.

Judecătorii au concluzionat că, în momentul în care Roggero a tras asupra tâlharilor, amenințarea directă nu mai exista, deoarece aceștia părăsiseră magazinul. Din acest motiv, Curtea Supremă a respins definitiv apelul și a menținut pedeapsa de 14 ani și 9 luni de închisoare.

Presa italiană a relatat că Mario Roggero s-a predat joi la penitenciarul din Fossano, în regiunea Piemont, pentru executarea sentinței.

Condamnarea a fost criticată de partidele aflate la guvernare. Liderii coaliției conduse de premierul Giorgia Meloni au anunțat că vor strânge semnături pentru susținerea unei cereri de grațiere adresate președintelui Italiei, Sergio Mattarella.

Conform legislației italiene, solicitările de grațiere sunt analizate mai întâi de Ministerul Justiției, iar ulterior sunt înaintate șefului statului, care decide dacă acordă sau nu această măsură.

Matteo Salvini, liderul formațiunii Liga, a declarat că o pedeapsă cu închisoarea aplicată unui om de 72 de ani echivalează, în practică, cu o condamnare pe viață.

„După o viață întreagă de muncă, nu cred că este corect să petreci ani de zile în închisoare la 72 de ani după ce ai fost agresat și jefuit”, a afirmat Salvini.

Dosarul lui Mario Roggero a devenit unul dintre cele mai discutate cazuri privind legitima apărare din Italia în ultimii ani. O parte a opiniei publice consideră că bijutierul a reacționat firesc după ce familia și afacerea i-au fost puse în pericol.

De cealaltă parte, susținătorii hotărârii instanței apreciază că utilizarea armei după încheierea atacului nu mai poate fi încadrată la legitimă apărare, ci reprezintă o depășire a limitelor prevăzute de lege.

În paralel cu procesul, Roggero și-a susținut nevinovăția pe rețelele sociale, unde a atras mii de susținători și a solicitat donații pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.