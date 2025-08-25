Social Bihorul, campion la cicloturism, printr-o investiție prin PNRR de 92,7 milioane lei







Investiția are rolul de a crea „coloana vertebrală” a rețelei de cicloturism din județ. Sunt conectate Crișul Negru, canalul colector al Crișului Repede, Barcăul și Ierul. Totodată, proiectul include și lucrări hidrotehnice majore, explică ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, prezent la inaugurarea piste de cicloturism la Tămășeu. Localitatea Tămășeu este punctul zero al reţelei care se creează, granița româno-maghiară pe Barcău.

Aflat duminică la inaugurarea primului tronson de pistă cicloturistică din Bihor, la Tămășeu, tronson care este parte a unui proiect de peste 190 km finanțat prin PNRR, spune că execuția fizică a pistei de cicloturism face din Bihor un campion în cicloturism. Cseke a apreciat ritmul lucrărilor. Constructorii au promis că toate lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie.Proiectul are o valoare totală de 92,7 milioane lei .

"Din perspectiva Ministerului Dezvoltării, acest lucru înseamnă că vom putea plăti și absorbi fondurile PNRR pentru întreaga investiție. Pentru județul Bihor, aceasta reprezintă un salt calitativ. Și cantitativ extraordinar. Este foarte probabil ca Bihorul să devină unul dintre primele județe din țară, dacă nu chiar campion, în ceea ce privește traseele cicloturistice. Devenind totodată o destinație pentru amatorii de cicloturism”.

Proiectul pistelor cicloturistice a permis și realizarea unor lucrări hidrotehnice care nu s-au mai făcut de peste 50 de ani. Este vorba de lucrări pe râul Barcău, un râu care producea inundații în zonă. „Vor fi amenajate piste cicloturistice pe cinci loturi. Peste jumătate din execuția fizică este deja realizată. Am venit aici pentru că este punctul zero al reţelei care se creează, granița româno-maghiară pe râul Barcău”, a declarat directorul ABA Crişuri, Pásztor Sándor, prezent la Tămăşeu alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.