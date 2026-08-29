Bucharest International Air Show - BIAS 2026 intră sâmbătă, 29 august, în cea de-a doua zi a evenimentului, dedicată spectacolului aerian. După ziua de vineri, rezervată antrenamentelor, publicul va putea urmări sâmbătă programul oficial al show-ului, cu demonstrații aeriene, formații de acrobație, aeronave militare și civile și momente speciale.

Spectacolul se desfășoară la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, iar accesul publicului este gratuit.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, unul dintre organizatorii evenimentului, la BIAS 2026 participă peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate.

Accesul publicului începe la ora 08:00, iar programul continuă până seara.

-08:00 - deschiderea accesului publicului; -09:00-09:30 - Slow Start, cu zboruri ULM și școli de zbor; -09:00-09:30 - demonstrație moto Doomstrike; -09:45-10:00 - ceremonia de deschidere BIAS 2026; -10:00-21:00- spectacolul aerian; -21:00 - finalul spectacolului aerian, urmat de spectacol de drone și focuri de artificii; -21:00-22:00 – concert.

Zona de Expoziție și Static Display poate fi vizitată între 09:00 și 18:30. Organizatorii au precizat că evoluțiile aeriene se vor desfășura la aproximativ 230 de metri de zona spectatorilor.

Forțele Aeriene Române vor avea un rol important în programul de sâmbătă. De la ora 10:00, spectatorii vor putea urmări demonstrații cu aeronave aflate în dotarea aviației militare române.

În programul aerian sunt incluse:

-F-16 Fighting Falcon; -C-27J Spartan; -C-130 Hercules; -IAR-330.

Demonstrațiile vor include evoluții în formație, acrobații și demonstrații tactice.

BIAS 2026 nu înseamnă doar spectacolul aerian. Vizitatorii pot ajunge și în zona de Static Display, unde sunt expuse aeronave și echipamente militare.

Forțele Aeriene Române vor prezenta aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, aeronava-școală IAK-52, replica aeronavei Vlaicu II și macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80.

Expoziția include și un elicopter IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R, o instalație HAWK, o instalație M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, precum și o autospecială EOD.

Programul internațional include două formații cunoscute de acrobație aeriană. Turkish Stars, formația de demonstrație aeriană a Forțelor Aeriene Turce, revine la BIAS după o pauză de opt ani. Echipa va evolua cu aeronave NF-5.

La București revin și Frecce Tricolori, formația oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene. Participarea din 2026 marchează revenirea echipei la BIAS după 14 ani. Cele nouă aeronave MB-339 sunt incluse în programul de demonstrații.

Un alt moment al spectacolului va fi evoluția Rafale Solo Display, reprezentând Forțele Aeriene și Spațiale Franceze.

Participarea internațională este completată de aeronave militare din mai multe țări europene. Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei participă cu F/A-18 Hornet, Germania aduce Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado, iar în Static Display poate fi văzut și un Airbus A400M Atlas.

Forțele Aeriene Slovene participă cu aeronave Pilatus PC-9, atât în programul aerian, cât și în zona de expunere statică. Din aviația sportivă vor participa, printre alții, Flying Dragons Team, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial la acrobație aeriană.

BIAS 2026 include și aviația civilă. TAROM participă cu un Boeing 737, care va efectua o demonstrație aeriană. Wizz Air este prezentă cu o aeronavă și o zonă expozițională, iar Animawings aduce în Static Display un Airbus A220. La eveniment participă și HiSky.

În hangarele H5 și H7 ale ROMAERO poate fi vizitată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Printre exponate se află replica la scară 1:1 a aparatului realizat de Traian Vuia, replica Vlaicu II și BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România prin programul ROMBAC.

Pentru cei care vor să ajungă la BIAS, accesul este gratuit. Nu se percepe taxă de intrare și nu este necesară cumpărarea unui bilet. Organizatorii recomandă folosirea transportului public, deoarece locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Pentru transportul spectatorilor, TPBI și STB introduc linia specială 737 BIAS, care face legătura între Piața Victoriei și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Sâmbătă, 29 august, autobuzele vor circula la un interval de 10 minute, între 08:00 și 22:30.

Aeroportul poate fi accesat și cu tramvaiul 5, precum și cu alte linii de transport public care au stații în zona aeroportului.

Cei care intenționează să petreacă mai multe ore la eveniment sunt sfătuiți să ajungă din timp, deoarece accesul începe la ora 08:00, iar aglomerația se poate forma rapid.

Pentru o zi petrecută în aer liber sunt recomandate haine lejere, o șapcă sau o pălărie și cremă de protecție solară. Este importantă și hidratarea, organizatorii anunțând puncte de apă și food trucks în zonele dedicate.

Copiii cu vârsta sub 14 ani pot participa numai însoțiți de un adult. Organizatorii recomandă ca minorii să poarte o brățară de identificare cu numele și numărul de telefon al adultului care îi însoțește.