Show aviatic în București. BIAS 2026 are intrarea liberă

Forțele Aeriene Române vor găzdui sâmbătă, 29 august, BIAS 2026 la Aeroportul Internațional București Băneasa, unde publicul va putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație. La eveniment vor participa aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia, iar accesul spectatorilor va fi gratuit.

Cerul Bucureștiului va deveni sâmbătă scena unui amplu spectacol aviatic, odată cu desfășurarea BIAS 2026 la Aeroportul Băneasa.

Forțele Aeriene Române au anunțat evenimentul pentru 29 august, iar publicul va putea participa fără să plătească bilet de intrare.

Programul va include acrobații aeriene, demonstrații tactice și evoluții în formație ale aeronavelor participante.

La BIAS 2026 vor participa aeronave din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia.

Acestea vor decola de la Aeroportul Internațional București Băneasa și vor lua parte la demonstrațiile programate în cadrul show-ului aviatic.

Publicul va avea astfel ocazia să vadă la București mai multe tipuri de aeronave militare și evoluții realizate de piloți din diferite țări europene.

Printre aeronavele care vor putea fi urmărite la eveniment se numără și avioanele F-16 Fighting Falcon.

Acestea se vor ridica deasupra Bucureștiului în cadrul programului pregătit pentru BIAS 2026.

În spectacol va apărea și aeronava C-27J Spartan.

Show-ul aviatic este programat pentru sâmbătă, 29 august, la Aeroportul Băneasa.

Participanții vor putea urmări demonstrațiile aeriene și evoluțiile în formație ale aeronavelor militare venite atât din România, cât și din alte state.

Accesul publicului la BIAS 2026 este liber.