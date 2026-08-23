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Show aviatic în București. BIAS 2026 are intrarea liberă

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Show aviatic în București. BIAS 2026 are intrarea liberăBIAS. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Forțele Aeriene Române vor găzdui sâmbătă, 29 august, BIAS 2026 la Aeroportul Internațional București Băneasa, unde publicul va putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație. La eveniment vor participa aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia, iar accesul spectatorilor va fi gratuit.

Show aviatic în București. BIAS 2026 are intrarea liberă

Cerul Bucureștiului va deveni sâmbătă scena unui amplu spectacol aviatic, odată cu desfășurarea BIAS 2026 la Aeroportul Băneasa.

Forțele Aeriene Române au anunțat evenimentul pentru 29 august, iar publicul va putea participa fără să plătească bilet de intrare.

Programul va include acrobații aeriene, demonstrații tactice și evoluții în formație ale aeronavelor participante.

Avioane militare din șase țări vor evolua la Băneasa

La BIAS 2026 vor participa aeronave din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia.

Acestea vor decola de la Aeroportul Internațional București Băneasa și vor lua parte la demonstrațiile programate în cadrul show-ului aviatic.

Publicul va avea astfel ocazia să vadă la București mai multe tipuri de aeronave militare și evoluții realizate de piloți din diferite țări europene.

BIAS

BIAS. Sursă foto: Facebook

Avioanele F-16 se vor ridica deasupra Capitalei

Printre aeronavele care vor putea fi urmărite la eveniment se numără și avioanele F-16 Fighting Falcon.

Acestea se vor ridica deasupra Bucureștiului în cadrul programului pregătit pentru BIAS 2026.

În spectacol va apărea și aeronava C-27J Spartan.

BIAS 2026 are loc pe 29 august

Show-ul aviatic este programat pentru sâmbătă, 29 august, la Aeroportul Băneasa.

Participanții vor putea urmări demonstrațiile aeriene și evoluțiile în formație ale aeronavelor militare venite atât din România, cât și din alte state.

Accesul publicului la BIAS 2026 este liber.

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