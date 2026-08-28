O plajă din Grecia a devenit o atracție pentru turiști datorită poziției sale neobișnuite. Aflată în imediata apropiere a unui aeroport, aceasta le permite vizitatorilor să urmărească avioanele care se apropie de pistă la o altitudine foarte mică, potrivit Express.

Insula Skiathos, una dintre destinațiile cunoscute din nord-vestul Mării Egee, atrage turiștii prin apele limpezi și peisajele sale, însă are și o atracție aparte pentru pasionații de aviație.

Plaja Xanemos se află în apropierea Aeroportului Internațional Skiathos „Alexandros Papadiamantis”, iar poziționarea sa face ca aeronavele să treacă foarte aproape de cei aflați pe țărm.

Plaja Xanemos este situată lângă zona aeroportului, iar turiștii pot vedea aeronavele în timp ce se pregătesc să aterizeze sau imediat după decolare. În anumite momente, avioanele apar rapid în peisaj, după dealul din apropiere, oferind privitorilor imagini spectaculoase.

Experiența a devenit una dintre atracțiile neobișnuite ale insulei. Pe TripAdvisor, turiștii au descris priveliștea drept „palpitantă”, în special atunci când aeronavele trec la mică distanță de plajă.

Zona este accesibilă relativ ușor, aflându-se la aproximativ cinci minute cu mașina de orașul Skiathos. Pentru cei care vor să urmărească mai multe aterizări și decolări, pasionații de aviație recomandă verificarea programului zborurilor și folosirea aplicațiilor de monitorizare a aeronavelor.

Potrivit experiențelor împărtășite de turiști, zilele de marți și vineri pot fi mai interesante pentru iubitorii de avioane, deoarece atunci traficul aerian este mai intens.

Deși apropierea avioanelor reprezintă principalul motiv pentru care unii vizitatori ajung la Xanemos, plaja are și propriile atracții naturale. Țărmul este acoperit cu pietricele, iar apa are nuanțe de albastru și turcoaz.

Peisajul este completat de formațiuni stâncoase și dealuri din apropiere. Acestea oferă mai multe locuri de unde turiștii pot urmări aeronavele și pot realiza fotografii.

Unii vizitatori aleg chiar zonele mai înalte din jurul plajei pentru a avea o perspectivă mai largă asupra pistei și asupra avioanelor care se apropie de aeroport.

Un turist a descris experiența de pe Xanemos pe TripAdvisor: „Această plajă are cea mai spectaculoasă priveliște, cu avioanele deasupra capului”.

Un alt vizitator a povestit despre experiența sa: „Este frumos să vezi avioanele aterizând și decolând. Nu fi surprins dacă umbrela de soare îți este luată de vânt, dar este o plajă grozavă. Nu este nisip, sunt pietricele mici și există o plimbare frumoasă până la marginea unei stânci, în partea dreaptă, dacă vrei să faci niște fotografii grozave”.

O altă recenzie este legată de atmosfera de pe plajă și despre apropierea aeronavelor: „Ne-au recomandat-o foarte mult și, până la urmă, am mers: a meritat! Nu este o plajă foarte aglomerată, dar este frumoasă și pentru că, din când în când, avioanele aterizează sau decolează și trec pe deasupra capului. Este păcat că nu este bine întreținută și că barul este mai scump decât altele de pe insulă. Aș reveni aici”.

Un alt turist a descris astfel experiența: „Această plajă este grozavă pentru a sta întins și a te relaxa, în timp ce poți privi avioanele zburând deasupra ta! Plaja se află la capătul pistei, așa că, atunci când avioanele decolează, trec chiar pe deasupra capului! Cele mai bune zile pentru a veni sunt marți sau vineri, deoarece atunci sosesc și pleacă cele mai multe avioane de pe aeroportul din Skiathos”.

Turiștii care vor să combine o zi liniștită la mare cu observarea aeronavelor au și o alternativă la Xanemos. Paralia Psarochoma se află în apropierea aeroportului și poate fi accesată în aproximativ cinci minute cu mașina sau în circa 20 de minute de mers pe jos din zona Xanemos.

Plaja are un aspect diferit, cu nisip gri și pietricele, iar apa este limpede. Golful este mai retras și este înconjurat de zone stâncoase, ceea ce îi oferă un caracter mai liniștit.

Psarochoma este mai puțin cunoscută și, în general, atrage mai puțini turiști. În același timp, poziția sa în apropierea aeroportului le oferă vizitatorilor șansa de a vedea aeronavele în timpul manevrelor de aterizare și decolare.