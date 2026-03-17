BERD pregătește măsuri de sprijin pentru economiile afectate de conflictul din Iran

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare analizează opţiuni prin care ar putea susţine companiile din statele în care activează, în contextul impactului economic generat de războiul cu Iranul, a declarat preşedinta instituţiei, Odile Renaud-Basso, citată de Reuters.

Ajuns în a treia săptămână, conflictul a determinat o creştere semnificativă a preţului petrolului, care a depăşit pragul de 100 de dolari pe baril. În acelaşi timp, au apărut blocaje în aprovizionarea cu îngrăşăminte, produse alimentare şi alte bunuri ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar rutele de transport aerian au fost afectate.

Instituţia financiară internaţională sprijină dezvoltarea sectorului privat în aproximativ 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa, regiuni expuse în mod direct acestor evoluţii.

Printre măsurile luate în calcul se numără soluţii pentru atenuarea impactului creşterii costurilor la energie, facilitarea accesului la îngrăşăminte în condiţiile perturbării lanţurilor de aprovizionare, dar şi sprijinirea afacerilor din turism din state precum Egipt, Iordania şi Liban, afectate de restricţiile de călătorie.

”Este un nou şoc şi trebuie să fim pregătiţi să oferim sprijin pentru a absorbi acest impact”, a spus ea, fără a oferi detalii despre forma concretă a programelor.

În paralel, BERD urmăreşte evoluţia fluxurilor de bani trimise de muncitorii migranţi din statele din Golf către ţările de origine, precum Egipt şi Iordania, în contextul în care acestea ar putea scădea şi ar influenţa economiile locale.

Instituţia monitorizează şi riscul ca unele proiecte să fie întârziate, anulate sau să rămână fără finanţare, pe fondul incertitudinilor şi al creşterii costurilor energetice. De asemenea, există posibilitatea ca investiţiile străine directe să se reducă, dacă interesul pentru pieţele emergente scade.

Renaud-Basso a atras atenţia că majorarea costurilor de finanţare la nivel global poate genera dificultăţi macroeconomice pentru statele care alocă deja resurse importante pentru plata datoriilor. Situaţia este considerată sensibilă în anumite ţări mediteraneene, precum Egipt şi Tunisia, dar şi în Africa subsahariană.

În acelaşi timp, randamentele obligaţiunilor guvernamentale americane, utilizate ca reper global pentru costul capitalului, au crescut semnificativ de la începutul conflictului.

Statele din Golf îşi reevaluează strategiile privind utilizarea fondurilor suverane, în încercarea de a compensa pierderile generate de război. În acelaşi context, conflictul ar putea accelera investiţiile în securitatea energetică şi diversificarea surselor de energie.

Ţări precum Turcia, care au făcut deja paşi în direcţia diversificării şi dezvoltării energiei regenerabile, sunt considerate mai bine pregătite pentru a face faţă unor astfel de şocuri externe.

Conflictul ar putea avea efecte indirecte şi asupra Ucrainei, în condiţiile în care majorarea preţurilor la energie ar putea aduce venituri suplimentare Rusiei şi ar putea pune presiune pe finanţele Kievului. BERD a suspendat investiţiile în Rusia după invazia Ucrainei din 2022.

În acelaşi timp, şefa instituţiei a atras atenţia asupra riscului apariţiei unor tensiuni în aprovizionarea cu armament pentru Ucraina şi a subliniat necesitatea continuării sprijinului financiar internaţional pentru această ţară, în special din partea Uniunii Europene.