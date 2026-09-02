Prețul benzinei standard a rămas, miercuri, 2 septembrie 2026, la un nivel aproape neschimbat de aproximativ trei săptămâni în principalele orașe din România. În schimb, motorina s-a ieftinit după ce reducerea temporară a accizei a fost majorată de la 20% la 25%. În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,51 lei, iar motorina pornește de la 9,97 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În București, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,51 lei/litru. Tariful este menținut la acest nivel din 12 august și este întâlnit în stațiile Petrom.

Același preț, de 9,51 lei/litru, este afișat și de Socar, unde tariful nu s-a modificat din 12 august.

La OMV, benzina standard costă miercuri 9,57 lei/litru, preț care a rămas neschimbat din 13 august. Tot 9,57 lei/litru este tariful practicat de Mol, menținut din 14 august.

Lukoil vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț fiind valabil din 12 august.

Rompetrol are un preț de 9,59 lei/litru, după o majorare cu 5 bani față de tariful anterior de 9,54 lei/litru. Prețul de 9,54 lei fusese menținut din 24 august.

La nivelul principalelor orașe din țară, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,48 lei/litru în Timișoara și de 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca. În București, Iași și Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 9,51 lei/litru. Aceste niveluri sunt neschimbate din 20 august.

În București, motorina standard are miercuri un preț minim de 9,97 lei/litru, la stațiile Petrom. Tariful este același ca marți, 1 septembrie, dar este cu 17 bani mai mic decât prețul de 10,14 lei/litru care fusese menținut din 19 august.

La Rompetrol, motorina standard costă 10,03 lei/litru, cu 17 bani mai puțin decât tariful practicat anterior, începând din 17 august.

Și OMV afișează un preț de 10,03 lei/litru pentru motorina standard, cu 17 bani sub nivelul de marți.

La Mol, litrul de motorină costă tot 10,03 lei, după o scădere cu 17 bani față de prețul afișat în ziua precedentă.

Socar vinde motorina standard cu 10,14 lei/litru, preț care nu s-a modificat din 16 august.

Cel mai mare preț dintre rețelele analizate este la Lukoil, unde motorina standard costă 10,23 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,96 lei/litru, față de 10,09 lei/litru, nivel menținut din 24 august. Scăderea este de 13 bani.

În Timișoara, motorina pornește de la 9,97 lei/litru, același nivel ca marți. Prețul este cu 13 bani mai mic decât cel de 10,10 lei/litru, practicat din 24 august.

În București, Iași și Constanța, motorina standard poate fi cumpărată de la 9,97 lei/litru. Față de tariful anterior de 10,14 lei/litru, menținut din 24 august, diferența este de 17 bani.

La nivel național, cel mai mic preț al benzinei standard este miercuri de 9,45 lei/litru. Tariful este afișat la o stație RTS din Târgoviște, județul Dâmbovița, pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,96 lei/litru, cu un ban sub nivelul de marți, 1 septembrie. Acesta este disponibil la stația DHR din Gherla, județul Cluj, pe strada Clujului.

Ieftinirea motorinei este legată demodificarea temporară a nivelului accizei. Ministerul Finanțelor a anunțat, la 13 august, reducerea cu 20% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-31 august 2026.

Începând cu 1 septembrie, reducerea a fost majorată de la 20% la 25%. Măsura a fost aplicată în baza mecanismului de ajustare dinamică prevăzut de Legea nr. 162/2026, ca reacție la creșterile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor carburanților.

Pentru perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea suplimentară a accizei reprezintă 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

Astfel, acciza efectivă pentru motorina standard este stabilită la 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura urmărește protejarea puterii de cumpărare și menținerea stabilității economice.