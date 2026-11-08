Bătrânii singuri plătesc tineri să le țină companie. Cât costă serviciul de „nepoți de închiriat”

În India, persoanele în vârstă care locuiesc singure pot plăti tineri pentru a le ține companie, a le însoți la medic sau a le ajuta la cumpărături. Serviciile, promovate de unele companii sub denumirea de „nepoți de închiriat”, sunt tot mai căutate în marile orașe, unde mulți seniori au copii stabiliți în străinătate. Un reportaj publicat de Al Jazeera arată cum funcționează aceste servicii și ce tarife percep firmele.

Companiile care oferă însoțitori pentru vârstnici au început să ocupe un loc tot mai important pe piața serviciilor de îngrijire din India, estimată de autoritățile țării la aproximativ șapte miliarde de dolari.

Clienții pot solicita ajutor pentru activități obișnuite, de la deplasări la consultații medicale până la plimbări sau participarea la diferite evenimente. Există însă și persoane care angajează un însoțitor doar pentru a avea cu cine să discute.

În orașul Gurugram, aflat în apropierea capitalei New Delhi, doi soți în vârstă au apelat la o companie care pune la dispoziția seniorilor tineri însoțitori.

Familia Budhiraja are două fiice, ambele stabilite în Statele Unite ale Americii. În lipsa acestora, cei doi părinți au ales să beneficieze de ajutorul unui angajat care îi vizitează și îi însoțește în activitățile cotidiene.

Roney Raju, tânărul care lucrează cu familia, are 26 de ani și a absolvit un program de masterat în asistență socială. De câteva luni, acesta îi ajută pe cei doi vârstnici la cumpărături și le oferă sprijin în diferite situații. Potrivit reportajului Al Jazeera, colaborarea a devenit treptat mai apropiată decât o relație obișnuită între un client și un angajat.

S. Budhiraja, în vârstă de peste 80 de ani, a declarat că s-a simțit în largul său alături de Raju încă de la primele întâlniri și că tânărul îi cunoaște bine nevoile. Însoțitorul a afirmat, la rândul său, că îi privește pe cei doi soți ca pe membrii propriei familii.

Relația dintre Roney Raju și familia Budhiraja a devenit mai apropiată în perioada în care bărbatul în vârstă a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

În timpul internării, tânărul s-a ocupat de urmărirea recomandărilor medicilor și de administrarea tratamentului indicat. După externare, acesta a continuat să verifice starea celor doi soți. Raju a păstrat legătura telefonică cu familia inclusiv după terminarea orelor pentru care era plătit.

Companiile care furnizează astfel de servicii arată că apropierea dintre însoțitori și beneficiari este frecventă. Pentru unii dintre seniori, angajații ajung să îndeplinească un rol asemănător celui pe care l-ar avea un nepot prezent în viața de zi cu zi.

Firmele specializate în servicii de companie pentru vârstnici oferă abonamente în funcție de numărul de ore solicitate. Gaurav Mittal, administratorul companiei pentru care lucrează Roney Raju, a explicat că beneficiarii dezvoltă adesea relații apropiate cu persoanele care îi vizitează.

În cazul firmei sale, un pachet de zece ore pe lună presupune un tarif de 450 de rupii pe oră, echivalentul a aproximativ cinci dolari. Pentru clienții care aleg un abonament lunar de 25 de ore, costul unei ore scade la 400 de rupii, adică aproximativ 4,5 dolari.

Compania permite și transferarea orelor nefolosite în luna următoare. Serviciile nu sunt limitate la ajutorul în gospodărie sau la deplasările la medic.

Însoțitorii pot merge cu seniorii la cumpărături, la temple, la evenimente sau la plimbare în parc. De asemenea, pot participa împreună la jocuri de societate ori pot petrece timpul discutând.

Deși firmele de acest tip atrag tot mai mulți clienți, costurile reprezintă un obstacol pentru numeroase familii indiene. Cele mai multe servicii sunt utilizate în mediul urban, în special de persoane care dispun de venituri suficiente pentru plata unor abonamente lunare. Potrivit datelor prezentate de Al Jazeera, venitul mediu anual pe locuitor în India este de aproximativ 220.000 de rupii, echivalentul a 2.750 de dolari.

În aceste condiții, achitarea unui tarif de 400-450 de rupii pentru fiecare oră de companie poate reprezenta o cheltuială dificil de suportat. Piața se adresează, astfel, mai ales familiilor din orașe care își permit să plătească pentru sprijinul oferit părinților sau bunicilor.

Cererea este alimentată și de faptul că numeroși adulți activi profesional trăiesc departe de rudele lor în vârstă, fie în alte regiuni ale Indiei, fie în străinătate.

Dezvoltarea serviciilor pentru seniori este legată și de schimbările demografice ale țării.

Conform raportului India Ageing Report 2023, realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Institutul Internațional pentru Științele Populației, persoanele cu vârste de peste 60 de ani reprezentau 10,5% din populația Indiei în 2022. Estimările indică faptul că ponderea acestora ar putea ajunge la aproximativ 21% până în anul 2050.

Raportul arată și că, în 2046, numărul persoanelor vârstnice ar urma să îl depășească pe cel al copiilor. Această evoluție se reflectă în cererea pentru servicii de îngrijire și asistență, dar și pentru activități destinate combaterii izolării sociale.

Autoritățile indiene evaluează sectorul dedicat persoanelor în vârstă la aproximativ șapte miliarde de dolari. Totuși, ideea angajării unor tineri care să petreacă timp cu seniorii nu a apărut recent. Un raport publicat în 2017 identifica deja cel puțin cinci companii din India care ofereau servicii de însoțire pentru vârstnici.

Pe lângă nevoia de sprijin în activitățile cotidiene, singurătatea reprezintă unul dintre motivele pentru care seniorii apelează la astfel de servicii.

Un studiu național despre îmbătrânire, realizat în India în 2022 pe un eșantion de peste 72.000 de persoane, a analizat amploarea izolării sociale în rândul adulților de vârstă mijlocie și al celor în vârstă. Rezultatele citate de Al Jazeera arată că 20,5% dintre respondenți au raportat un nivel moderat de singurătate.

Alți 13,3% au declarat că se confruntă cu un nivel sever. Situația era mai accentuată în cazul persoanelor de peste 60 de ani care locuiau singure. În această categorie, proporția celor care resimțeau izolarea ajungea la 37%. Datele indică o problemă care nu se limitează la populația indiană.

Un studiu comandat de Organizația Mondială a Sănătății în 2025 a arătat că aproximativ una din șase persoane la nivel global se confruntă cu singurătatea. Potrivit aceleiași cercetări, fenomenul este asociat cu aproximativ 871.000 de decese în fiecare an.

În India, migrația copiilor către alte orașe sau în străinătate și schimbările produse în structura familiilor contribuie la creșterea numărului de vârstnici care trăiesc fără sprijinul zilnic al rudelor.

În acest context, companiile care oferă „nepoți de închiriat” încearcă să răspundă atât nevoilor practice ale seniorilor, cât și dorinței acestora de a avea companie.