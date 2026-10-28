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Câți ani are cel mai vârstnic român. A supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost decorat de Armată

Câți ani are cel mai vârstnic român. A supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost decorat de ArmatăIosif Rus. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Iosif Rus, cel mai vârstnic român în viață, a împlinit miercuri, 28 octombrie, 111 ani. Generalul de brigadă în retragere, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost sărbătorit la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, unde a primit Emblema de Onoare a Armatei României. Forțele Terestre Române îl prezintă drept al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

Generalul de brigadă în retragere Iosif Rus a împlinit 111 ani și a fost decorat cu Emblema de Onoare a Armatei României, în cadrul unui eveniment organizat miercuri la Gherla. Născut la 28 octombrie 1915, veteranul este considerat cel mai vârstnic român în viață, iar reprezentanții Forțelor Terestre Române îl situează pe locul al doilea în lume în privința longevității veteranilor de război.

Aniversarea a fost marcată la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, unde au fost realizate și fotografii publicate ulterior pe pagina de Facebook a Forțelor Terestre Române.

„Există oameni a căror poveste devine istorie. Generalul de brigadă în retragere Rus Iosif este unul dintre ei. Născut pe 28 octombrie 1915, veteranul de război a împlinit astăzi venerabila vârstă de 111 ani, fiind cel mai în vârstă om din România şi al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume", au transmis oficialii Forţelor Terestre Române, într-un mesaj pe Facebook, alături de fotografii de la marcarea momentului.

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Cel mai vârstnic român a supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial

Iosif Rus a participat la cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind trimis pe Frontul de Est.

În timpul luptelor, a fost rănit și a avut nevoie de o perioadă îndelungată de îngrijiri medicale. După mai multe luni de spitalizare și recuperare, militarul a revenit pe front.

La încheierea războiului, Iosif Rus și-a continuat activitatea în domeniul educației. Timp de 43 de ani, acesta a lucrat în învățământ, contribuind la pregătirea mai multor generații de elevi.

Iosif Rus

Iosif Rus. Sursă foto: Facebook

Veteranul a fost avansat la gradul de general la vârsta de 110 ani

În octombrie 2025, când a împlinit 110 ani, Iosif Rus a fost avansat la gradul de general de brigadă în retragere. Promovarea a fost făcută prin decret prezidențial, ca formă de recunoaștere a activității sale militare și a participării la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Un an mai târziu, la aniversarea de 111 ani, veteranul a primit o nouă distincție din partea Armatei României.

„În anul 2025, la venerabila vârstă de 110 ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidenţial, o recunoaştere a meritelor şi a contribuţiei sale. Astăzi, la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, povestea sa a fost celebrată printr-un moment de profundă emoţie şi recunoştinţă.

Cu prilejul aniversării sale, generalul de brigadă în retragere Rus Iosif a fost distins cu Emblema de Onoare a Armatei României, o expresie a respectului şi recunoştinţei pentru întreaga sa viaţă în slujba României", se mai arată în mesaj.

Mesajul transmis de Armata României la aniversarea veteranului

Reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina” au transmis un mesaj de felicitare pentru Iosif Rus, cu ocazia împlinirii vârstei de 111 ani. Aceștia i-au urat "cele mai sincere felicitări, multă sănătate, linişte şi bucurii alături de cei dragi".

În mesajul publicat cu prilejul aniversării, reprezentanții unității militare au făcut referire și la importanța păstrării memoriei celor care au participat la război.

„Nu uităm sacrificiul celor care au luptat pentru România. Le cinstim faptele şi păstrăm vie memoria lor."

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