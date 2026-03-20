Economie

Băsescu: Orice încercare de reducere a accizelor sau a TVA-ului la combustibil ar afecta deficitul bugetar

Traian Băsescu. Sursa foto: Facebook
Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat că România intră într-o zonă periculoasă din punct de vedere economic.

Băsescu: „Nu prea avem marjă de manevră”

Fostul președinte a afirmat că orice încercare de reducere a accizelor sau a TVA-ului la combustibil ar afecta deficitul bugetar. „În opinia mea, România nu are marjă de intervenție, pentru că o reducere a accizei sau a TVA-ului la combustibil nu face decât să mărească deficitul bugetar. N-are marjă România”, a explicat acesta, la B1 TV.

De asemenea, Băsescu a indicat direct vinovații pentru situația actuală. „Suntem în situația în care ne-au adus Marcel și Nicu (n.r. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă), cu împrumuturile fără responsabilitate a consecințelor. Nu prea avem marjă de manevră”, a spus acesta.

Băsescu susține că eventualele măsuri vor fi limitate

În contextul războiului din Orientul Mijlociu și al crizei petrolului, România nu poate aplica aceleași măsuri adoptate de alte state europene. „Nu ai cum să gestionezi problema la nivel european, pentru că ține de specificul fiecărei țări cât de intervenționist poate fi în prețuri”, a spus acesta.

Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie
Ce i-a transmis Chuck Norris lui Viktor Orban în momentul în care cei doi s-au întâlnit
Traian Băsescu a avertizat că eventualele măsuri vor fi limitate și nu vor avea un impact real pentru populație. „Probabil că vor încerca să schițeze ceva, dar nu trebuie să ne așteptăm la reduceri consistente, pentru că aceste reduceri se duc în deficitul bugetar”, a explicat fostul șef de stat.

Pompă carburanți. Sursa foto: Freepik

Situația, agravată de costurile ridicate ale împrumuturilor

Fostul președinte a atras atenția asupra problemelor majore din construcția bugetară: „Bugetul a fost construit pe o creștere de 1%. Mă tem că, din cauza energiei, fie că vorbim de energie electrică sau combustibil, acest 1% nu se va realiza”. În consecință, guvernul va avea și mai puține instrumente de intervenție.

Situația se agravează din cauza costurilor ridicate ale împrumuturilor. „60,8 miliarde, 16 miliarde de euro, deci cu vreo 2 miliarde și ceva mai mult la dobânzi decât anul trecut. Și așa se va întâmpla continuu. În fiecare an dobânzile vor fi mai mari”, a spus acesta.

Mai mult, Traian Băsescu susține că statul începe să fie refuzat de bănci: „Ministerul de Finanțe a vrut să împrumute 300 și ceva de milioane și nicio bancă nu a fost dispusă să dea acești bani la dobânzi de 4,5–5%. Toate au cerut mai mult. Deci dobânzi uriașe”.

22:32 - Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie
22:25 - Jurnalistă de limbă spaniolă din Tennessee, eliberată după două săptămâni petrecute în custodia ICE
22:16 - Vouchere de 700 de lei pentru elevii din România. Pașii necesari pentru acordarea sprijinului financiar
22:03 - SUV-ul chinezesc, care rivalizează cu Range Rover, la un preț surprinzător de mic
21:57 - Cum influențează designul scaunului directorial imaginea și autoritatea unui lider în 2026
21:46 - „Cartierul Justiției” pune presiune pe bugetul statului. România plătește dobânzi uriașe pentru împrumutul luat de la...

Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier
