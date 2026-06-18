Fostul președinte Traian Băsescu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că „duce o politică împotriva interesului naţional”, potrivit TVR Info.

Băsescu a declarat că desemnarea premierului ține de prerogativa șefului statului, în contextul în care președintele Nicușor Dan a avut consultări cu partidele politice, iar acestea nu au venit cu o propunere clară pentru funcția de prim-ministru. În acest cadru, Băsescu consideră că decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea aparține exclusiv președintelui.

El a mai afirmat că, deși ar fi fost „politicos” ca Ilie Bolojan să fie informat în prealabil, acest aspect ține mai degrabă de conduita instituțională decât de o obligație politică.

„Preşedintele a ţinut cont şi de protocolul care exista între partidele alianţei, era timpul, perioada în care PNL-ul avea funcţia de şef al Guvernului, or în aceste condiţii Nicuşor Dan nu a făcut decât să desemneze un prim-vicepreşedinte al PNL-ului pentru funcţia de prim-ministru”, a susţinut Băsescu.

Acesta a declarat, într-o intervenție la TVR Info, că niciun partid nu a avansat o propunere fermă în urma consultărilor.

„E doar o chestiune de politeţe. Preşedintele a făcut consultările, niciun partid nu i-a oferit un candidat pentru funcţia de prim-ministru, ba mai mult, PNL-ul şi PSD-ul, în discuţii, au fost de acord cu un guvern tehnocrat, pentru că de asta preşedintele a lansat prima variantă tehnocrată.

S-a dovedit că a fost doar o declaraţie şi atunci preşedintele a ţinut cont şi de protocolul care exista între partidele alianţei, era timpul, perioada în care PNL-ul avea funcţia de şef al Guvernului, or în aceste condiţii Nicuşor Dan nu a făcut decât să desemneze un prim-vicepreşedinte al PNL-ului pentru funcţia de prim-ministru”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a criticat însă poziția lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de o abordare politică neadecvată interesului național.

„Eu consider că, în momentul de faţă, domnul Bolojan duce o politică împotriva interesului naţional. Politica dânsului este cum să stea mai mult în funcţia de prim-ministru interimar şi vreau să fac o remarcă legat de chestiunea asta: în condiţiile în care ultima variantă pe care au anunţat-o liberalii, prin domnul Bolojan însuşi, a fost că ar vrea să facă un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR şi minorităţi.

Dar preşedintele Dan le-a dat exact ce le trebuia pentru asta, le-a dat un candidat la funcţia de prim-ministru liberal şi cu funcţia de prim-vicepreşedinte. Ce voiau mai mult de atât, de ce nu au făcut guvern minoritar în jurul lui Veştea?”, a adăugat Traian Băsescu.