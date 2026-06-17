Politica

Guvernul Veștea, în fața Parlamentului. Ce șanse îi dă Traian Băsescu

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Guvernul Veștea, în fața Parlamentului. Ce șanse îi dă Traian BăsescuTraian Băsescu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că privește cu reținere șansele ca Guvernul condus de Adrian Veștea să obțină votul de încredere al Parlamentului, în contextul negocierilor politice pentru formarea unei noi majorități.

Acesta a precizat că nu este nici optimist, nici pesimist în privința rezultatului votului de învestitură, dar consideră că situația rămâne incertă.

Băsescu: „O criză greu de estimat” după căderea Guvernului Bolojan

Fostul șef al statului a descris actualul context politic drept o „criză greu de estimat”, criticând perioada de negocieri care a urmat căderii Guvernului Bolojan.

Traian Băsescu a susținut că aproape o lună a fost pierdută în discuții și consultări fără rezultate concrete.

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„Să pierzi o lună după căderea Guvernului cu tot soiul de întâlniri oficiale și neoficiale, consultări formale și informale este un lucru absolut inutil”, a declarat fostul președinte.

Despre Adrian Veștea: „Un politician agresiv care va lucra ca să-și facă majoritatea”

Adrian Veștea

Adrian Veștea. Sursă foto: captură video

Referindu-se la premierul desemnat, Adrian Veștea, Traian Băsescu a afirmat că acesta pare hotărât să își construiască o majoritate parlamentară: „Veștea este un politician agresiv care va lucra ca să-și facă majoritatea în Parlament”.

Acesta a adăugat că a fost surprins de perseverența premierului desemnat în demersurile politice.

Rezultatul votului din Parlament, incert

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul votului de învestitură rămâne imprevizibil, iar evoluțiile politice din perioada următoare vor fi decisive pentru depășirea crizei guvernamentale. În opinia sa, configurarea majorității parlamentare este încă în desfășurare.

Consultările de la Cotroceni și varianta guvernului tehnocrat

Fostul președinte a făcut referire și la consultările de la Palatul Cotroceni, susținând că niciun partid nu a venit cu o propunere clară pentru funcția de prim-ministru.

„Președintele a făcut consultările, niciun partid nu i-a oferit un candidat pentru funcția de prim-ministru. Mai mult, PNL-ul și PSD-ul au fost de acord cu un guvern tehnocrat”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a adăugat că varianta unui guvern tehnocrat a fost luată în calcul inițial, dar nu s-a concretizat.

Desemnarea lui Adrian Veștea, în logica negocierilor politice

Băsescu a explicat că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru se încadrează în logica negocierilor politice dintre partide și a înțelegerilor existente.

El a mai susținut că decizia ar fi fost influențată de contextul politic și de echilibrul dintre formațiunile implicate în discuții. „Era perioada în care PNL-ul avea funcția de prim-ministru, de șef al Guvernului. În aceste condiții, Nicușor Dan n-a făcut decât să desemneze un prim-vicepreședinte al PNL-ului pentru funcția de prim-ministru”, a afirmat Băsescu.

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