Politica

Băsescu cere măsuri ferme după incidentele cu drone și susține că România se află aproape de o situație de război

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Băsescu cere măsuri ferme după incidentele cu drone și susține că România se află aproape de o situație de războiTraian Băsescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

România se află în pragul unei situații de război, consideră fostul președinte Traian  Băsescu, după cele trei incidente în care drone au fost doborâte pe teritoriul țării. Acesta avertizează că pătrunderea repetată a unor aparate care pot transporta explozibili nu mai poate fi privită ca un episod izolat.

Traian Băsescu spune că România se confruntă cu riscuri tot mai mari

Traian Băsescu susține că incidentele repetate din spațiul aerian al României schimbă radical contextul de  securitate și arată că țara se confruntă cu riscuri tot mai mari.

„Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc, de intervenție militară”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Ce spune despre măsurile diplomatice

Traian Băsescu afirmă că autoritățile române folosesc cea mai puternică măsură diplomatică aflată la dispoziție în astfel de situații și estimează că vor urma noi proteste oficiale.

„Mâine a fost convocat la Ministerul de Externe Ambasadorul Federației Ruse la București. Probabil că o să urmeze un nou protest din partea României”, susține fostul președinte.

Băsescu afirmă că România trebuie să reacționeze și militar în urma acestor incidente cu drone

Întrebat ce ar trebui să facă România, fostul șef al statului a declarat că răspunsul trebuie să fie atât diplomatic, cât și militar, iar dacă amenințările se intensifică, autoritățile ar trebui să solicite consultări în NATO, în baza Articolului 4.

„Diplomatic, chemarea ambasadorului este maxim, deci se face ce trebuie. Militar, să le dărâm dacă poți. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4”, a transmis Traian Băsescu.

Declarațiile fostului președinte vin după cele trei incidente produse în ultimele zile, în care drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost interceptate și doborâte de forțele armate.

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