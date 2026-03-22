Băsescu, avertisment de securitate: România ar putea intra în vizorul Iranului

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că decizia României de a pune la dispozițiaStatelor Unite infrastructuri militare de pe teritoriul național se înscrie în cadrul parteneriatului strategic dintre cele două state, potrivit România TV.

Acesta a spus că măsura este una firească în raport cu angajamentele asumate de România, însă a atras atenția că există și riscuri de securitate, inclusiv din partea unor actori precum Iranul.

În declarațiile sale, Traian Băsescu a făcut referire la acordurile încheiate între România și Statele Unite la mijlocul anilor 2000, care permit utilizarea unor facilități militare românești în cooperare cu partea americană. El a precizat că această colaborare este una prevăzută și asumată instituțional.

Acesta a insistat asupra faptului că aceste obiective militare rămân în administrarea României, chiar dacă pot fi folosite în comun cu forțele americane. În acest context, el a respins interpretările potrivit cărora ar fi vorba despre baze NATO în sens propriu.

„Spre exemplu, văd chiar și generali care vorbesc de Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca fiind baze NATO. Nu. Sunt baze militare ale armatei române care au capacitatea de a primi și tehnică militară americană”, a explicat Traian Băsescu.

În ceea ce privește posibilele riscuri generate de implicarea României în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, fostul șef al statului a arătat că țara noastră ar putea deveni o țintă indirectă, însă a apreciat că nivelul de risc rămâne gestionabil în actualul context de securitate.

„Da, putem fi în vizor, dar este, dacă vreți, risc controlabil la stadiul acesta”, a declarat acesta.

Traian Băsescu a mai declarat că echilibrul de securitate al Europei depinde în continuare de prezența și funcționarea structurilor NATO, avertizând că eventuale redistribuiri ale forțelor militare în afara continentului ar putea crea vulnerabilități.