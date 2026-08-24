Un videoclip difuzat de televiziunea de stat iraniană îl vizează pe Barron Trump, fiul cel mic al președintelui american Donald Trump, și susține că autorii materialului cunosc detalii despre obiceiurile și deplasările acestuia. Filmarea include și o recompensă de 10 milioane de dolari pentru uciderea tânărului, potrivit Le Le Figaro.

Materialul a fost difuzat duminică de Canal 3, post de televiziune de stat din Iran. Informațiile despre videoclip au fost făcute publice de jurnalistul iranian aflat în exil Niyak Ghorbani, care a distribuit filmarea pe contul său de X.

Clipul, realizat în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale, este intitulat „Unde şi cum trebuie să-l ucidem pe Barron Trump?”. În imagini apar zona în care locuiește tânărul și universitatea la care studiază, iar materialul susține că acesta este „supravegheat în permanenţă”.

Videoclipul susține că pentru uciderea lui Barron Trump ar fi oferită o recompensă de 10 milioane de dolari.

În filmare, Barron Trump este prezentat cu un controller de jocuri video în mâini și purtând un tricou al echipei de fotbal Arsenal. Vocea din off susține că ar exista o vulnerabilitate în sistemul de securitate al acestuia.

Potrivit materialului, o femeie ar fi reușit să evite măsurile de protecție ale serviciilor secrete americane și ar fi comunicat în privat cu Barron Trump prin mesaje pe Xbox.

Afirmațiile prezentate în videoclip nu sunt însoțite, în materialul citat, de dovezi independente care să confirme existența unei astfel de breșe sau autenticitatea informațiilor despre deplasările tânărului.

Materialul despre Barron Trump nu este primul videoclip de acest tip asociat aparatului media iranian.

La sfârșitul lunii iulie, agenția de presă Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluției Islamice, a publicat un videoclip intitulat „Where to Kill Melania?” („Unde s-o ucizi pe Melania?”), care o viza pe Melania Trump, soția președintelui american.

Și acel material susținea că autorii dețin informații despre deplasările și măsurile de securitate ale primei-doamne. Obiceiul acesteia de a merge la magazine de lux era prezentat drept o „slăbiciune”, iar videoclipul îi îndemna pe „luptătorii pentru libertate” să acționeze împotriva ei.

Apariția videoclipului are loc într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite și Iran se află într-o nouă etapă de tensiune.

În aceeași zi, Donald Trump a anunțat sancțiuni economice despre care a spus că urmăresc „prăbuşirea” adversarului. În acest context, mesajele difuzate de presa de stat iraniană au trecut de la atacurile politice la amenințări îndreptate inclusiv împotriva membrilor familiei președintelui american.

Videoclipul despre Barron Trump ridică astfel noi semne de întrebare privind modul în care presa de stat iraniană folosește amenințările și imaginile generate cu ajutorul inteligenței artificiale în contextul confruntării cu administrația de la Washington.