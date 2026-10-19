Barcelona se confruntă cu probleme de lot înaintea a două dintre cele mai importante partide ale lunii octombrie. Eric Garcia și Jules Kounde s-au accidentat după victoria cu Real Betis, scor 5-2, iar echipa antrenată de Hansi Flick riscă să abordeze cu o apărare afectată atât duelul cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor, cât și El Clasico cu Real Madrid, programat pe 25 octombrie, potrivit fcbarcelona.com.

Potrivit anunțului făcut duminică de clubul catalan, Eric Garcia va fi indisponibil între trei și patru săptămâni, în timp ce revenirea lui Jules Kounde depinde de evoluția recuperării după o entorsă la gleznă. Absența celor doi poate influența planurile defensive ale Barcelonei într-o perioadă aglomerată a sezonului.

Accidentarea lui Eric Garcia este o lovitură pentru Barcelona înaintea confruntărilor cu PSG și Real Madrid. Fundașul central a suferit o leziune la coapsă și va avea nevoie de aproximativ trei-patru săptămâni pentru recuperare, conform informațiilor comunicate de gruparea catalană.

În aceste condiții, Garcia nu va putea evolua în deplasarea de la Paris și nici în partida cu Real Madrid din campionatul Spaniei. Stafful tehnic va trebui să găsească soluții pentru reorganizarea apărării, în funcție de jucătorii disponibili și de starea fizică a celorlalți membri ai lotului.

Perioada estimată de absență îl poate ține pe fundaș departe de mai multe partide, nu doar de cele două confruntări care atrag atenția în această săptămână.

Situația lui Jules Kounde este diferită. Fundașul francez a suferit o entorsă la gleznă și va rata meciul de marți cu Paris Saint-Germain, însă Barcelona speră că acesta va putea fi recuperat la timp pentru confruntarea cu Real Madrid.

Revenirea sa nu este însă certă. Disponibilitatea lui Kounde pentru El Clasico va depinde de evoluția accidentării și de rezultatele procesului de recuperare din zilele următoare.

Absența francezului de la partida cu PSG reduce opțiunile lui Hansi Flick în defensivă, într-un duel în care organizarea echipei și capacitatea de a limita atacurile adversarului pot avea un rol important.

Accidentările apar într-un moment în care Barcelona traversează o perioadă foarte bună în campionat. Catalanii au învins-o sâmbătă pe Real Betis cu 5-2 și au ajuns la nouă victorii consecutive în La Liga, potrivit informațiilor publicate de Mediafax.

Rezultatele confirmă forma bună a echipei lui Hansi Flick, însă programul următor pune la încercare atât profunzimea lotului, cât și capacitatea staffului tehnic de a gestiona absențele.

Meciul cu PSG, programat marți, reprezintă un test important în Liga Campionilor, iar partida cu Real Madrid, de duminică, 25 octombrie, poate avea implicații directe în lupta pentru supremație în campionatul Spaniei.

Nici Paris Saint-Germain nu este ferită de accidentări înaintea duelului cu Barcelona. Clubul francez a anunțat că fundașul portughez Nuno Mendes va lipsi în următoarele săptămâni, după ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în partida cu Strasbourg.

„După ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în timpul meciului de aseară împotriva lui RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes va lipsi de pe teren în următoarele săptămâni”, a transmis PSG.

Indisponibilitatea lui Mendes reprezintă o problemă pentru apărarea formației franceze, astfel că ambele echipe se pregătesc pentru confruntarea europeană cu absențe importante în compartimentul defensiv.

Barcelona va aborda meciul cu PSG fără Eric Garcia și Jules Kounde, iar situația celui de-al doilea fundaș va fi urmărită în perspectiva partidei cu Real Madrid.

Pentru Hansi Flick, gestionarea acestor absențe devine una dintre principalele provocări înaintea unei săptămâni decisive.