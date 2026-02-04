Bărbatul care a încercat să-l ucidă pe Donald Trump, condamnat la închisoare pe viață

Ryan Routh, bărbatul care a încercat să-l asasineze în 2024 pe președintele Donald Trump în timp ce acesta juca golf, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață. Pe lângă această pedeapsă, el a primit și o condamnare suplimentară de 84 de luni pentru o infracțiune legată de deținerea unei arme, potrivit News Nation.

Cu două luni înainte de alegerile din 2024, Routh s-a ascuns în vegetația de lângă gardul clubului de golf al lui Donald Trump din West Palm Beach, având o pușcă pregătită și așteptându-l pe Trump între găurile cinci și șase ale terenului.

Un agent al Serviciului Secret, Robert Fercano, se afla cu o gaură înaintea lui Trump când a observat arma. Fercano a declarat în instanță că Routh a îndreptat pușca spre el, motiv pentru care a tras un foc. Routh a fugit, declanșând o amplă operațiune de căutare și urmărire.

Routh a fost prins pe o autostradă din apropiere. Un martor care l-a văzut fugind de pe terenul de golf a fost transportat cu elicopterul până la autostradă pentru a-l identifica.

Routh a ales să se apere singur la procesul care a durat două săptămâni. Printre documentele neobișnuite depuse înainte de proces s-a numărat o provocare adresată lui Trump la un joc de golf, în care Routh oferea să fie executat dacă pierdea, iar dacă ar fi câștigat, spunea că va deveni președinte. Alte documente conțineau tirade pline de injurii și solicitări bizare, inclusiv cererea de a avea un green de putting în celulă.

El a propus și să fie schimbat cu un deținut al altei țări, afirmând că ar merge bucuros într-o închisoare din Siberia în schimbul unui soldat ucrainean capturat. De asemenea, a încercat să adauge mai mulți profesori de la Harvard pe lista martorilor. Aceste demersuri au dus la numeroase conflicte în sala de judecată cu judecătoarea Aileen Cannon, care i-a respins cererile.

Judecătoarea i-a spus lui Routh că, în opinia ei, este o idee proastă să se reprezinte singur, dar că nu dorește să-i retragă acest drept legal. Routh a ales să fie propriul avocat după o serie de conflicte cu apărătorii din oficiu. În iulie, el a cerut o nouă echipă de apărare, după ce avocații federali desemnați de instanță au solicitat să fie retrași din caz, susținând că Routh refuzase în mod repetat să se întâlnească cu ei.

În pledoaria finală, Routh le-a spus juraților că nu a intenționat niciodată să omoare pe nimeni. „Îmi este greu să cred că a avut loc o crimă dacă trăgaciul nu a fost niciodată apăsat”, a afirmat el, adăugând că îl vedea pe Trump și pe agentul Serviciului Secret, dar nu a tras niciun foc pentru că nu a intenționat să facă rău. Juriul a deliberat timp de două ore înainte de a-l găsi vinovat. Pentru etapa de condamnare, Routh a fost reprezentat de un avocat.

Routh, muncitor în construcții, avea un istoric de încercări de a se implica în conflicte internaționale. Legiunea Internațională a Ucrainei l-a respins când a încercat să se înroleze pentru a lupta împotriva Rusiei. De asemenea, a încercat să recruteze soldați din Moldova, Afganistan și Taiwan pentru a lupta împotriva Rusiei în Ucraina.

Un indiciu important pentru anchetatori a venit de la o asistentă medicală americană aflată în Ucraina în aceeași perioadă cu Routh. Aceasta a avertizat autoritățile cu privire la tendințele sale violente și la ceea ce a descris drept un plan obsesiv și bizar de specific de a-l asasina pe președintele rus Vladimir Putin în timp ce dormea.

Routh mai fusese arestat anterior. În 2002, a fost pus sub acuzare după ce a fugit de un control în trafic și s-a baricadat de poliție, care susținea că acesta avea o armă automată complet funcțională și un dispozitiv exploziv. În 2010, poliția a percheziționat un depozit deținut de Routh, unde a găsit peste o sută de bunuri furate, de la scule electrice la caiace și căzi de spa. În ambele cazuri, judecătorii i-au aplicat fie probațiune, fie pedepse cu suspendare.

La proces, procurorii au prezentat ca probă o scrisoare găsită într-o cutie despre care susțin că Routh i-ar fi înmânat-o unui prieten cu câteva luni înainte de tentativa de asasinat. Prietenul respectiv, al cărui nume nu apare în documentele instanței, nu a deschis cutia decât după ce a aflat de arestarea lui Routh. În interior, procurorii spun că au fost găsite muniție, unelte, patru telefoane și mai multe scrisori.

Una dintre scrisori, adresată „Lumii”, spunea: „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump și îmi pare foarte rău că v-am dezamăgit.” Scrisoarea oferea bani oricui ar fi reușit să-l asasineze pe Trump.

După citirea verdictului de vinovăție, Routh a încercat să se înjunghie cu un pix în sala de judecată. Pixul era însă conceput special pentru a fi flexibil, astfel încât să nu poată provoca răni, iar Routh nu a fost rănit. Pe lângă condamnarea federală, Routh se confruntă și cu acuzații la nivel de stat pentru terorism și tentativă de omor.

Tentativa de asasinat pusă la cale de Routh a avut loc la doar două luni după un alt incident, petrecut în Butler, Pennsylvania, unde un glonț l-a atins pe Trump la ureche în timp ce acesta ținea un discurs. Presupusul atacator din acel caz, Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat mortal de un lunetist al Serviciului Secret.