Justitie Bărbat, declarat mort în instanță, la 25 de ani după ce a mers la muncă în Turcia







Cererea de declarare a morții lui Constantin Tănase a fost înregistrată în februarie, anul trecut, la Judecătoria Mizil, Prahova. Cea care a formulat cererea de declarare a morții în instanță este mama bărbatului, Elena.

Judecătoria Mizil a hotarât azi că "admite acţiunea formulată de petenta Tănase Elena în contradictoriu cu intimatul Tănase Constantin .Dispune declararea judecătorească a morţii numitului Tănase Constantin . Stabileşte data morţii ca fiind 31.08.1999. Dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispozitivul acesteia să se afişeze timp de două luni la sediul Judecătoriei Mizil.La sediul Primăriei Gornet Cricov şi la ultimul domiciliu cunoscut al intimatului. Dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispozitivul acesteia să se comunice Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Pentru a înregistra moartea".

Hotarârea de azi este cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Femeia este mama bărbatului despre care nu mai ştie nimic din luna august a anului 1999. Femeia a explicat că în anul 1999, fiul său a plecat la muncă în Turcia.

Deoarece se înregistrase un cutremur foarte mare în Turcia iar şansele de a-şi găsi de lucru erau mici, i-a spus telefonic mamei sale că intenţionează să plece în altă țară. Ulterior discuţiei telefonice din luna august, femeia nu a mai fost contactată de fiul ei. Și nu a mai avut nicio informaţie despre soarta lui. Bărbatul a avut ultimul domiciliu în satuș Țărculești.

Potrivit art. 49 din Codul civil „(1) În cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească.La cererea oricărei persoane interesate. Dacă au trecut cel puţin doi ani de la data primirii ultimelor informaţii. Sau indicii din care rezultă că era în viaţă.În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și proba testimonială. A fost publicat anunțul cu privire la declanșarea procedurii de declarare a morții într-un ziar de răspândire națională. Instanţa a dispus verificări la toate autorităţile statului. La cele care ar putea deţine informaţii cu privire la bărbat.

Din cercetările efectuate, se observă că nu au rezultat informaţii despre cetăţeanul român S-au făcut verificări, conform legii, printre altele, la Primăria Gornet Cricov, la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Consulatul României în Turcia.

"Serviciul de Investigaţii Criminale a transmis că bărbatul a intrat pe teritoriul Turciei prin punctul de frontieră Edirne – Kapibule. În data de 09.08.1999. Și că nu există informaţii cu privire la părăsirea de către acesta a teritoriului Turciei. Se mai precizeză că nu au existat informaţii înregistrate la autoritățile turce din care să rezulte adresa la care acesta ar putea locui. Nici informații privind locul de muncă. Sau alte date care ar putea ajuta la localizarea acestuia.Din probele existente la dosarul cauzei se constată că ultimele veşti despre intimat. În sensul că ar fi fost în viaţă, sunt din cursul lunii august a anului 1999.De la acel moment existenţa acestuia fiind incertă", scrie rejust.ro