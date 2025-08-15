Justitie

Bărbat, declarat mort în instanță, la 25 de ani după ce a mers la muncă în Turcia

Bărbat, declarat mort în instanță, la 25 de ani după ce a mers la muncă în TurciaSursa foto: portal.just
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cererea de declarare a morții lui Constantin Tănase a fost înregistrată în februarie, anul trecut, la Judecătoria Mizil, Prahova. Cea care a formulat cererea de declarare a morții în instanță este mama bărbatului, Elena.

 

Declarat mort la un sfert de veac la cererea mamei sale

Judecătoria Mizil a hotarât azi că "admite acţiunea formulată de petenta Tănase Elena în contradictoriu cu intimatul Tănase Constantin .Dispune declararea judecătorească a morţii numitului Tănase Constantin . Stabileşte data morţii ca fiind 31.08.1999. Dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispozitivul acesteia să se afişeze timp de două luni la sediul Judecătoriei Mizil.La sediul Primăriei Gornet Cricov şi la ultimul domiciliu cunoscut al intimatului. Dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispozitivul acesteia să se comunice Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Pentru a înregistra moartea".

Sâmbăta Morților

Sursa foto: Arhiva EVz

Hotarârea de azi este cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Femeia este  mama bărbatului  despre care nu mai ştie nimic din luna august a anului 1999. Femeia a  explicat că  în anul 1999, fiul său a plecat   la muncă în Turcia.

Fost aliat al lui Șor lansează acuzații șocante. Protestele de sâmbătă pot deveni o baie de sânge
Fost aliat al lui Șor lansează acuzații șocante. Protestele de sâmbătă pot deveni o baie de sânge
Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți muta pensia pe card
Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți muta pensia pe card

Bărbatul ar fi plecat din Turcia deoarece fusese cutremur și nu găsea loc de muncă

Deoarece se înregistrase un cutremur foarte mare în Turcia iar şansele de a-şi găsi de lucru erau mici, i-a spus telefonic mamei sale că intenţionează să plece în altă țară. Ulterior discuţiei telefonice din luna august, femeia nu a mai fost contactată de fiul ei. Și nu a mai avut nicio informaţie despre soarta lui. Bărbatul a avut ultimul domiciliu în satuș Țărculești.

Potrivit art. 49 din Codul civil „(1) În cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească.La cererea oricărei persoane interesate. Dacă au trecut cel puţin doi ani de la data primirii ultimelor informaţii. Sau indicii din care rezultă că era în viaţă.În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și proba testimonială. A fost  publicat anunțul cu privire la declanșarea procedurii de declarare a morții într-un ziar de răspândire națională.  Instanţa a dispus verificări la toate autorităţile statului. La cele care ar putea deţine informaţii cu privire la bărbat.

Ultimele veşti despre bărbat, în sensul că ar fi fost în viaţă, sunt din august 1999

Din cercetările efectuate, se observă că nu au rezultat informaţii despre cetăţeanul român S-au făcut verificări, conform legii, printre altele,  la Primăria Gornet Cricov, la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Consulatul României în Turcia.

"Serviciul de Investigaţii Criminale a transmis că bărbatul a intrat pe teritoriul Turciei prin punctul de frontieră Edirne – Kapibule. În data de 09.08.1999. Și  că nu există informaţii cu privire la părăsirea de către acesta a teritoriului Turciei. Se mai precizeză că nu au existat informaţii înregistrate la autoritățile turce din care să rezulte adresa la care acesta ar putea locui. Nici informații privind locul de muncă. Sau alte date care ar putea ajuta la localizarea acestuia.Din probele existente la dosarul cauzei se constată că ultimele veşti despre intimat. În sensul că ar fi fost în viaţă, sunt din cursul lunii august a anului 1999.De la acel moment existenţa acestuia fiind incertă", scrie rejust.ro

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:12 - Asigurări de viață fără riscuri ascunse. Tot ce trebuie să știi înainte să semnezi un contract
20:05 - Cel mai mare și mai modern cămin studențesc din țară, aproape gata. Guvernul a suplimentat bugetul investiției
19:56 - Hagi, vizitat de Bolojan la Academia de fotbal din Constanța
19:44 - Fost aliat al lui Șor lansează acuzații șocante. Protestele de sâmbătă pot deveni o baie de sânge
19:35 - Patriarhul Daniel, mesaj de Adormirea Maicii Domnului. Arhiepiscopul a explicat un detaliu important
19:27 - Summitul din Alaska. Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin, contracronometru

Proiecte speciale