Restricții de trafic pe Transfăgărășan. Barajul Vidraru intră în procesul de retehnologizare

Circulația rutieră este restricționată începând de miercuri pe DN 7C – Transfăgărășan, în zona Barajul Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare derulate de Hidroelectrica, informează Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Potrivit autorităților, traficul va fi închis temporar pe sectorul kilometric 61+500 metri – 61+750 metri, în zona localității Arefu, până la data de 20 martie.

„Măsura este necesară în vederea executării unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staţionarea unei macarale pe partea carosabilă. Acestea vor fi executate în intervalele orare 8:00 - 11:00 şi 13:00 - 18:00, de luni până joi (pentru a asigura şi circulaţia riveranilor în anumite perioade), respectiv 8:00 - 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite şi tranzitul turiştilor)”, se arată în comunicatul Centrului Infotrafic.

Reprezentanții Infotrafic reamintesc că pe DN 7C, între kilometrii 104 și 130+800, pe tronsonul Piscu Negru – Bâlea Cascadă, circulația este închisă pe perioada iernii, urmând să fie reluată, de regulă, la începutul sezonului cald.

Hidroelectrica desfășoară, încă de anul trecut, lucrări incluse în proiectul „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”. Proiectul presupune intervenții majore la baraj, situat în apropierea municipiului Curtea de Argeș, și are o valoare de peste 200 de milioane de euro.

Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul de acumulare Vidraru a fost golit complet, pentru a permite înlocuirea echipamentelor esențiale. Aceasta este doar a doua golire controlată din istoria barajului, iar lucrările sunt programate să se desfășoare până în primăvară.

Ulterior, intervențiile se vor muta la hidrocentrala Vidraru, care va fi modernizată pentru a crește capacitatea de producție a energiei electrice.

În lacul Vidraru se varsă râurile Capra și Buda, izvoarele Argeșului, alături de mai mulți afluenți, iar apa acumulată aici asigură aproximativ 70% din consumul de apă al Bucureștiului. Barajul este traversat de nouă galerii orizontale și două lifturi, folosite de ingineri pentru verificarea permanentă a structurii.

Reumplerea lacului este estimată să înceapă în luna martie, moment în care lucrările se vor concentra asupra hidrocentralei.