Banca Națională a României a decis majorarea dobânzii cheie. Urmează o explozie a ratelor la credite

Banca Națională a României (BNR) a decis marți, 10 mai, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior. Acest prag se aplică începând cu data de 11 mai 2022.

Nu doar dobânda cheie a fost majorată. BNR a anunțat majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4%, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75%, de la 2% pe an.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 mai 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75 la sută pe an, de la 4,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75 la sută, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, se precizează în comunicatul BNR.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a mai decis marți menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Cum ne afectează majorarea dobânzii cheie

Majorarea dobânzii cheie se va observa în creșteri ale ROBOR, indicatorul contând în calculul ratelor multor credite în lei cu dobândă variabilă. Pentru românii cu credite în lei, cu dobândă variabilă, rata va înregistra noi creșteri. Acestea nu vor fi majorate din 11 mai, ci peste 3 sau 6 luni, în funcție de ce prevede contractul tău cu privire la actualizarea dobânzii.

În cazul persoanelor cu depozite bancare, aceștia vor avea parte de un randament mai bun. Dacă ai carduri de credit, ele pot deveni mult mai costisitoare.

După decizia BNR, costul împrumuturilor va crește, indiferent de tipul de credit despre care vorbim. Prin creșterea ratei de referință cu o jumătate de punct procentual se declanșează un efect de domino. Împrumuturile se scumpesc, ceea ce va duce la o scădere a cererii.

Banca Națională a României a decis majorarea dobânzii cheie din cauza economiei globale, mult mai complicate decât era în urmă cu doar doi ani. După pandemie, lucrurile nu pot reveni la normal. Războiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei sunt factori importanți în economie.