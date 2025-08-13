EVZ Special Banca centrală a familiei: ce face un wealth manager pentru averea ta







În România există doar câteva family offices, dar nevoia este mult mai mare, spune Charles Nakouzi, CFA, invitat în podcastul „Esențial” realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital. După două decenii în care a administrat un portofoliu de jumătate de miliard de euro, Nakouzi își propune să dezvolte aici un multifamily office capabil să atragă capital privat și să ofere servicii integrate de administrare a averii.

„Wealth management înseamnă să fii banca centrală a unei familii”, explică Nakouzi. „Nu ne ocupăm de afacerea de zi cu zi, ci de structura financiară a familiei – investiții, planificare fiscală, filantropie, planuri pentru copii, protecția averii pe termen lung.”

Acest tip de servicii este aproape necunoscut în România, dar consacrat în centre financiare precum Elveția sau Monaco. „Lucrăm cu avocați, contabili, bănci și consultanți pentru a crea o strategie unitară. Totul trece prin noi, ca să existe coerență și protecție maximă.”

Nakouzi subliniază că wealth management nu este doar pentru miliardari. „Începem de la averi de minimum 500.000 de euro. În România, pornim chiar cu sume mai mici, pentru a construi încredere. E un proces cu pași mici, pentru că oamenii sunt reticenți și vor să vadă rezultate înainte să se deschidă complet.”

Un exemplu concret: „Pentru un client, am reușit să reduc taxele bancare de la 3,8% la 1,7%, fără să compromitem portofoliul. Aceasta înseamnă zeci de mii de euro economisiți anual, bani care rămân în familie și pot fi reinvestiți.”

Reducerea costurilor nu se face prin tăieri hazardate, ci prin negocieri cu băncile, optimizarea instrumentelor financiare și restructurarea comisioanelor ascunse.

„Nu putem ține toate ouăle în același coș. Portofoliile clienților sunt diversificate internațional – SUA, Europa, Asia, piețe emergente – pentru a reduce riscul și a obține o creștere stabilă a capitalului”, explică Nakouzi.

Această strategie presupune o monitorizare permanentă și adaptare rapidă la schimbările geopolitice și economice. „Investițiile trebuie să fie vii, nu statice. Le ajustăm constant pentru a proteja averea și a profita de oportunități.”