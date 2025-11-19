Băluță spune că demiterea lui Orban este firească

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, afirmă că demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial este firească și că acesta și-ar fi depășit atribuțiile. Declarațiile vin după ce Orban a acuzat o comunicare incorectă și a explicat în detaliu discuția avută cu președintele Nicușor Dan.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a comentat public, marți seară, plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. În cadrul emisiunii „Tucă Show”, acesta a spus că nu este vorba despre o demisie, ci despre o demitere pe care o consideră justificată.

„O părere bună. Pentru că fiecare dintre noi are niște atribuții. Atunci când cineva își depășește atribuțiile e normal să se întâmple lucrul ăsta”, a declarat Daniel Băluță, făcând o comparație plastică: „Dacă vrem cu toții să conducem ceva... e ca la orchestră. O orchestră are un dirijor, n-are 10 dirijori, că altfel ar fi un zgomot de fond și n-ar mai înțeles nimeni nimic.”

Băluță a fost întrebat direct ce părere are despre modul în care s-a încheiat colaborarea dintre Ludovic Orban și Administrația Prezidențială. Acesta a insistat că un consilier trebuie să își respecte rolul și limitele funcției, iar orice abatere justifică o intervenție din partea președintelui.

Președinția României a transmis marți că președintele Nicușor Dan și Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”. Potrivit comunicării oficiale, discuțiile au fost amiabile, iar cei doi ar fi ajuns la aceeași concluzie privind necesitatea încetării mandatului de consilier.

Această versiune contrastează însă cu declarațiile ulterioare ale lui Ludovic Orban, care susține că mesajul transmis public nu reflectă întocmai dinamica discuției pe care a avut-o la Cotroceni.

Fostul consilier prezidențial a oferit o descriere detaliată a momentului în care i s-a comunicat încetarea colaborării. Acesta spune că discuția cu președintele nu a fost una finală, ci mai degrabă o consultare în urma căreia ar fi trebuit stabilită împreună formula comunicării publice.

„Discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decivisă, după părerea mea trebuia să comunicăm cum vom anunța public oprirea colaborării”, a spus Orban.

Acesta afirmă că, înainte de comunicatul oficial al Președinției, informația despre posibila sa demitere fusese deja „împrăștiată pe surse”: „Înainte de a veni anunțul de la Cotroceni a fost împrăștiată pe surse ideea că voi fi demis, știm noi de cine, în mod complet unfair față de mine.”

Ludovic Orban subliniază că discuția decisivă a pornit de la o declarație publică în care el ar fi criticat folosirea imaginii președintelui de către un partid politic. Acesta insistă că nu s-a referit la Cătălin Drulă în mod direct, ci la modul în care anumite formațiuni ar fi utilizat imaginea președintelui în context electoral.

„Eu nu m-am referit la Cătălin Drulă, ci la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României de către un partid politic”, a spus Orban.

Acesta a explicat că declarațiile sale au respectat liniile colaborării stabilite cu Președinția și că nu a atacat niciodată instituția prezidențială. „Eu am respectat aceste coordonate ale colaborării. Eu l-am apărat de orice atac injust, așa cum voi face și de aici înainte.”

Ludovic Orban afirmă că finalul discuției a venit după ce președintele i-a transmis că nu consideră că cei doi mai pot continua colaborarea. În acel moment, Orban spune că a decis să închidă discuția și să accepte că președintele are dreptul să-și aleagă oamenii din echipă.

„Formularea folosită a fost că nu cred că putem continua această colaborare. Eu am încheiat discuția. I-am spus că dacă asta e decizia pe care o ia președintele el își face echipa.”