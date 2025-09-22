Balonul de Aur 2025. Când are loc și cine sunt nominalizații

Balonul de Aur va fi decernat luni, în cadrul unei ceremonii programate la Théâtre du Châtelet din Paris, care va începe la ora 21.00. Distincția, acordată anual celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, i-a revenit anul trecut lui Rodri, la masculin, și Aitanei Bonmati, la feminin. Pentru ediția din acest an, principalii favoriți sunt Lamine Yamal și Ousmane Dembele.

Ceremonia de la Paris va fi prezentată de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott.

În parteneriat între UEFA şi Groupe Amaury, proprietarul France Football şi L'Équipe, ceremonia France Football Ballon d'Or va premia cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, alături de cluburile anului şi un premiu umanitar: Premiul Sócrates.

Lista celor 30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur reunește nume consacrate și talente emergente din fotbalul mondial. Printre favoriții ediției se află staruri deja consacrate precum Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Robert Lewandowski sau Mohamed Salah, jucători care au avut sezoane impresionante la cluburile lor și care continuă să fie repere pentru generațiile tinere. Alături de ei se regăsesc și figuri emblematice ale apărării, precum Virgil van Dijk sau Gianluigi Donnarumma, demonstrând că trofeul nu este dedicat exclusiv marcatorilor.

Nominalizările scot în evidență și forța cluburilor de top din Europa, în special Real Madrid, PSG, FC Barcelona și Liverpool, care dau împreună mai bine de jumătate dintre candidați. De asemenea, apariția unor jucători tineri precum Lamine Yamal, Désiré Doué sau João Neves arată direcția viitorului în fotbalul mondial și confirmă faptul că Balonul de Aur rămâne nu doar o recunoaștere a prezentului, ci și o rampă de lansare pentru starurile care urmează să domine scena internațională.

În același timp, lista surprinde prin diversitatea naționalităților reprezentate, cu fotbaliști proveniți din Europa, Africa și America de Sud, reflectând universalitatea sportului-rege. Fiecare nume de pe listă are în spate performanțe remarcabile la nivel de club sau echipă națională, iar competiția pentru trofeu se anunță strânsă. Rămâne de văzut dacă experiența unor veterani precum Lewandowski sau Salah va înclina balanța sau dacă tinerețea și forma excelentă a unor jucători ca Haaland, Vinicius sau Yamal vor aduce o nouă eră în istoria prestigiosului trofeu.

Trofeul Iașin, distincția acordată celui mai bun portar al anului, reunește în 2025 zece dintre cei mai valoroși gardieni ai porților din fotbalul internațional. Printre ei se numără nume cu greutate, precum Alisson Becker de la Liverpool, Thibaut Courtois de la Real Madrid sau Jan Oblak de la Atlético Madrid, portari care și-au confirmat de-a lungul carierei statutul de lideri între buturi. Alături de aceștia apar și opțiuni surprinzătoare sau mai tinere, precum Lucas Chevalier de la Lille sau Matz Sels de la Nottingham Forest, o dovadă a diversității și competiției acerbe din fotbalul actual. Lista este completată de Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez, Yassine Bounou, David Raya și Yann Sommer, fiecare dintre ei având prestații solide în sezoanele recente.

În paralel, și fotbalul feminin își premiază cele mai bune portărițe prin aceeași distincție. Cinci nume de referință au fost selectate: Ann-Katrin Berger, experimentata jucătoare germană de la Gotham FC, Cata Coll, campioană mondială cu Spania și portar la FC Barcelona, și Hannah Hampton de la Chelsea. Lista este completată de Chiamaka Nnadozie, portărița nigeriană care a impresionat la Paris FC și Brighton, precum și de olandeza Daphne van Domselaar, legitimată la Arsenal. Această selecție subliniază nivelul tot mai ridicat și competitiv din fotbalul feminin, unde portarii devin figuri-cheie în succesul echipelor.

Cele cinci cluburi care intră în cursa pentru trofeul celui mai bun club masculin al anului sunt FC Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool și PSG. Fiecare echipă vine cu un palmares impresionant, obținut în competițiile interne și internaționale, confirmându-și poziția în elita fotbalului mondial. Dominanța Barcelonei pe plan intern, revirimentul lui Botafogo în America de Sud, trofeele internaționale cucerite de Chelsea, consistența lui Liverpool în Premier League și campania europeană triumfală a PSG definesc un tablou extrem de competitiv.

Statisticile fiecărui club subliniază echilibrul dintre ofensivă și creativitate, cu golgheteri de top și pasatori decisivi care au marcat sezoanele lor.

În fotbalul feminin, lista celor mai bune cluburi include Arsenal, FC Barcelona, Chelsea, OL Lyon și Orlando Pride. Selecția reflectă atât tradiția, cât și progresul din acest sector al fotbalului, unde cluburile europene domină scena, dar și echipe din SUA reușesc să își facă loc în top. Barcelona și Lyon continuă să fie repere ale performanței, în timp ce Arsenal și Chelsea confirmă ascensiunea fotbalului feminin din Anglia.

Zece tineri fotbaliști intră în cursa pentru Trofeul Kopa: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal și Kenan Yıldız. Lista reunește unele dintre cele mai promițătoare talente din Europa și America de Sud, jucători care s-au afirmat deja la cluburi importante și care au demonstrat maturitate pe teren, în ciuda vârstei fragede.

Nominalizarea lor confirmă o nouă generație pregătită să domine fotbalul mondial. Barcelona și PSG continuă să producă sau să atragă tinere staruri, în timp ce talentele sud-americane, precum Estêvão și Mora, arată forța centrelor de formare din Brazilia și Portugalia.

În versiunea feminină a Trofeului Kopa, cele cinci nominalizate sunt Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López și Claudia Martínez Ovando. Ele reprezintă viitorul fotbalului feminin, fiind deja piese de bază în echipele de club și în reprezentativele naționale.

Cei cinci tehnicieni nominalizați la premiul Johan Cruyff sunt Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca și Arne Slot. Aceștia au avut rezultate notabile cu echipele lor, fie prin câștigarea de trofee, fie prin transformarea stilului de joc al cluburilor pe care le conduc.

Selecția arată nivelul ridicat al competiției la nivel de antrenorat, unde strategia, tactica și capacitatea de a gestiona vestiare pline de staruri fac diferența. Prezența unor nume consacrate, precum Conte sau Enrique, alături de antrenori în ascensiune, ca Maresca și Slot, oferă un tablou complet al diversității și talentului din fotbalul european.