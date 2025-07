Scandal la majoratul lui Lamine Yamal. Artiștii se apără: Suntem profesioniști

Lamine Yamal se află în centrul unei controverse publice după ce presa a relatat că, la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, au fost angajați artiști cu nanism, ceea ce a generat critici vehemente din partea unei asociații de advocacy,porivit GOAL.

Asociația Persoanelor cu Acondroplazie și Alte Displazii osoase (ADEE) a calificat alegerea de a include în programul artistic persoane cu nanism drept „degradantă” și „lipsită de respect”. În urma acestor afirmații, organizația a demarat acțiuni legale împotriva organizatorilor evenimentului, acuzându-i că perpetuează stereotipuri și exploatează o condiție medicală în scop de divertisment.

Petrecerea, cu tematică inspirată din cultura mafiei, a inclus și un moment muzical susținut de un rapper dominican. Totuși, prezența artiștilor cu nanism a fost elementul care a declanșat valul de reacții negative, mai ales după ce fotografii și detalii ale evenimentului au fost făcute publice.

Într-o declarație oferită postului de radio RAC1, unul dintre entertainerii prezenți la eveniment a ținut să precizeze că prestația artistică a fost una decentă, legală și lipsită de orice formă de exploatare.

Artistul a mai adăugat că spectacolul a inclus momente de dans, trucuri de magie și servirea de băuturi, desfășurându-se pe parcursul unei ore. Ulterior, susține că s-a alăturat invitaților, exact ca orice alt participant la petrecere.

