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Scandalul balcoanelor închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării explică ce taxe vor plăti proprietarii

Scandalul balcoanelor închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării explică ce taxe vor plăti proprietariiBloc. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a venit cu explicații privind prevederile controversate din noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, după ce apariția legii a generat îngrijorări în rândul proprietarilor care și-au închis balcoanele fără autorizație de construire.

Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație după intrarea în vigoare a noului Cod al construcțiilor

Oficialul a anunțat că a emis un ordin prin care sunt clarificate aspectele referitoare la legalizarea acestor lucrări, sancțiunile aplicabile și obligațiile fiscale. Ministrul a dat asigurări că proprietarii nu vor fi obligați să suporte majorări exagerate de taxe sau costuri ridicate pentru intrarea în legalitate.

„Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să-şi legalizeze balconul”, a explicat ministrul Marcel-Alexandru Stoica.

Alexandru Stoica

Alexandru Stoica. Sursa foto: Captură video

Val de nemulțumiri în rândul proprietarilor din România

Potrivit Ministerului Dezvoltării, intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026, care aprobă Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), a generat numeroase interpretări și neclarități în spațiul public, în special cu privire la situația balcoanelor închise fără autorizație.

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Clarificările vizează posibilitatea legalizării lucrărilor executate fără autorizație, sancțiunile contravenționale, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale, obligațiile fiscale ale proprietarilor și documentele tehnice necesare pentru regularizarea situației.

Ce trebuie să știe românii care au ales să facă astfel de lucrări în locuință

Ministrul a anunțat emiterea ordinului în data de 5 noiembrie, documentul având rolul de a stabili modul de interpretare a prevederilor legale care au provocat controverse.

Ordinul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ce se întâmplă pe plan local

Primăria Iași a lansat în dezbatere publică proiectul referitor la taxele și impozitele locale pentru anul 2027. Cetățenii pot transmite propuneri și observații până joi, 5 noiembrie. Documentul prevede luarea în calcul a unei rate a inflației de 7,3%.

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