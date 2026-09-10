Un avion Delta Air Lines a coborât aproximativ 8.200 de metri în doar 10 minute, după apariția unei probleme neașteptate de presurizare în timpul unui zbor de la Los Angeles către Salt Lake City, potrivit FoxNews.

Măștile de oxigen s-au activat în cabină, iar echipajul a decis să devieze aeronava către Las Vegas.

Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, la bordul cursei Delta 2311. Aeronava transporta 174 de pasageri și șase membri ai echipajului.

După coborârea rapidă, avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, iar pasagerii au părăsit aeronava în mod normal.

Problema a apărut în timpul zborului dintre Los Angeles și Salt Lake City. Ca urmare a situației de presurizare, echipajul a început o coborâre rapidă pentru a ajunge la o altitudine la care pasagerii și membrii echipajului să poată respira în condiții normale.

Aeronava a pierdut aproximativ 8.200 de metri în altitudine, coborând de la circa 11.300 de metri la aproximativ 3.000 de metri, într-un interval de aproximativ 10 minute.

În timpul coborârii, măștile de oxigen au fost activate în cabină. Sistemul este conceput pentru astfel de situații, oferind pasagerilor oxigen în cazul în care presiunea din cabină scade.

Comunicațiile dintre echipaj și controlul traficului aerian au surprins momentul în care piloții au anunțat situația.

„Delta 2311 se află în prezent în coborâre rapidă. Am dori să ajungem la 9.000 de picioare și ne îndreptăm direct către Las Vegas”, a transmis unul dintre piloți, potrivit înregistrării comunicațiilor citate de presa americană.

Controlorul de trafic aerian a întrebat ulterior dacă măștile de oxigen au fost activate. Pilotul a răspuns afirmativ.

După apariția problemei, echipajul a decis să nu mai continue zborul către Salt Lake City și a solicitat direcționarea aeronavei către Las Vegas.

Un purtător de cuvânt al Delta Air Lines a declarat pentru Fox News Digital că echipajul a urmat procedurile și instruirea companiei pentru a aduce aeronava la o altitudine sigură după apariția problemei de presurizare.

„Deoarece siguranța este prioritatea absolută la Delta, echipajul cursei Delta 2311 LAX-SLC a urmat instruirea și procedurile pentru a aduce aeronava la altitudinea optimă atunci când a apărut o problemă neașteptată de presurizare”, a transmis compania.

Avionul a aterizat în siguranță la Harry Reid International Airport, iar pasagerii au coborât în condiții normale. Delta a pus ulterior la dispoziție o altă aeronavă pentru ca aceștia să își poată continua călătoria.

Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru experiența prin care au trecut și a mulțumit echipajului de zbor și echipelor de la sol pentru modul în care au gestionat situația.

Matthew „Whiz” Buckley, fost pilot al Marinei SUA pe avioane F/A-18 și cu aproape 40 de ani de experiență în aviație, a declarat pentru Fox News Digital că o astfel de problemă de presurizare este extrem de rară în Statele Unite.

Potrivit acestuia, atunci când apare o asemenea situație, echipajul trebuie să ajungă la o altitudine mai joasă și să identifice cât mai repede un aeroport potrivit pentru aterizare.

Prioritatea este găsirea celui mai apropiat aerodrom care dispune de o pistă suficient de lungă și de condiții adecvate pentru ca aeronava să poată ateriza în siguranță.

Incidentul a atras atenția și pe rețelele sociale, unde unul dintre pasagerii cursei a relatat experiența trăită în cabină.

Pasagerul a spus că dormea atunci când partenerul său i-a atras atenția asupra situației. Ulterior, măștile de oxigen s-au activat, iar însoțitorii de bord au încercat să ofere instrucțiuni pasagerilor.

„Cea mai înfricoșătoare parte nu a fost nici măcar coborârea, ci faptul că nu știam ce se întâmplă”, a scris pasagerul pe Reddit.

Acesta a mai relatat că anunțurile însoțitorilor de bord erau dificil de auzit deoarece aceștia purtau, la rândul lor, măști de oxigen.

Experiența a determinat și alți utilizatori ai platformei să povestească despre situații similare în care aeronavele au efectuat coborâri rapide după apariția unor probleme de presurizare.

Cabina avioanelor comerciale este presurizată pentru a permite pasagerilor și echipajului să respire la altitudini mari. Dacă presiunea din cabină scade, aeronava trebuie să ajungă rapid la o altitudine mai mică.

Într-o astfel de situație, măștile de oxigen se activează automat, oferind pasagerilor și echipajului oxigen în perioada în care piloții efectuează coborârea.

Procedurile de urgență prevăd atât coborârea rapidă, cât și identificarea unui aeroport potrivit pentru aterizare, în funcție de situația aeronavei și de poziția acesteia.

În cazul zborului Delta 2311, aeronava a ajuns în siguranță la Las Vegas, iar compania a organizat continuarea călătoriei pentru pasagerii aflați la bord.