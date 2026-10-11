Serviciile de informații din cinci țări europene avertizează că Rusia își intensifică eforturile de a-i viza pe directorii și angajații de rang înalt ai companiilor europene din industria de apărare, pe fondul extinderii operațiunilor de sabotaj și al acțiunilor clandestine îndreptate împotriva susținătorilor Ucrainei. Potrivit unei investigații publicate de Financial Times la 11 octombrie 2026, mai multe companii și-au consolidat măsurile de protecție în urma avertismentelor primite de la autorități.

Amenințarea vizează atât marile companii producătoare de armament, cât și firmele mai mici implicate în fabricarea dronelor și a componentelor acestora.

Oficialii europeni consideră că astfel de operațiuni urmăresc inclusiv să intimideze mediul de afaceri și să reducă disponibilitatea companiilor de a colabora cu Ucraina.

Potrivit oficialilor citați de Financial Times, directorii executivi și alți angajați cu funcții importante din industria europeană de apărare au devenit ținte ale unor operațiuni atribuite agenților din Rusia. Avertismentele vin într-un context marcat de continuarea războiului din Ucraina și de intensificarea acțiunilor hibride în Europa.

Un oficial de rang înalt dintr-un serviciu european de informații a declarat că nivelul amenințării a crescut atât pentru proprietăți și obiective industriale, cât și pentru persoane.

În Germania, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), serviciul de informații interne, și-a intensificat contactele cu angajații și conducerea companiilor din sectorul apărării. Autoritățile le-au recomandat firmelor să acorde o atenție sporită protecției personale a angajaților expuși riscurilor.

Directorul BfV, Sinan Selen, a avertizat parlamentarii germani că Rusia planifică în mod deliberat acte de violență împotriva unor persoane prin intermediul unor actori statali sau controlați de stat. El a semnalat, de asemenea, schimbări în ceea ce privește țintele, metodele și persoanele implicate în astfel de acțiuni, inclusiv folosirea structurilor de criminalitate organizată.

Sursele citate de publicația britanică atribuie o parte importantă a acestor operațiuni GRU, serviciul de informații militare din Rusia. Potrivit oficialilor europeni, metodele folosite ar implica o colaborare mai strânsă cu grupări de criminalitate organizată și utilizarea unor rețele care operează în mai multe țări.

Operațiunile ar fi organizate prin împărțirea sarcinilor între persoane sau grupuri diferite. Activitățile de supraveghere, pregătirea logistică, planificarea și executarea ar putea reveni unor structuri separate, ceea ce ar îngreuna identificarea întregii rețele.

Serviciile de informații europene au descoperit și au împiedicat unele presupuse planuri de asasinat. În alte cazuri, autoritățile au identificat activități suspecte, inclusiv supravegherea unor persoane la domiciliu sau la locul de muncă.

Totuși, oficialii citați avertizează că nu toate operațiunile sunt sofisticate. Unele ar fi fost relativ ușor de identificat și contracarat. Chiar și în aceste situații, investigarea amenințărilor presupune resurse suplimentare pentru serviciile de securitate și pentru companiile vizate.

Potrivit oficialilor din serviciile europene de informații, obiectivul acestor operațiuni nu ar fi exclusiv eliminarea unor persoane considerate importante pentru industria de apărare. Un alt scop ar fi crearea unui climat de teamă în rândul conducerilor companiilor care produc echipamente militare sau contribuie la sprijinirea Ucrainei.

Un oficial citat de Financial Times a explicat că efectul psihologic reprezintă o componentă importantă a strategiei atribuite Rusiei. Simpla percepție că un director ar putea deveni o țintă poate influența deciziile companiei, inclusiv în privința continuării afacerilor cu parteneri ucraineni.

În ultimele șase luni, mai mulți directori din industria europeană de apărare au declarat că și-au consolidat măsurile de protecție la recomandarea serviciilor de securitate. Unii au recurs la protecție personală permanentă, în timp ce alții au aplicat măsuri suplimentare în special în timpul deplasărilor în străinătate.

Costurile sunt o preocupare suplimentară pentru sector. Protejarea personalului și a unităților de producție poate presupune cheltuieli importante, în special pentru companiile mici și pentru firmele aflate la început de activitate.

Avertismentele actuale se înscriu într-un context de securitate care s-a deteriorat în ultimii ani. La începutul anului 2024, serviciile de informații americane și germane au descoperit un presupus plan rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul general al producătorului german de armament Rheinmetall.

Papperger susținuse public furnizarea de armament Ucrainei, iar informațiile despre presupusul complot au determinat intensificarea măsurilor de protecție pentru conducerea marilor companii europene din domeniul apărării.

Directorul Rheinmetall a declarat că beneficiază de protecție permanentă, asigurată de agenți de securitate privați și de poliție.

În prezent, preocupările serviciilor de securitate depășesc industria armamentului. Potrivit experților citați de publicația britanică, și companiile din domeniul infrastructurii critice și al energiei solicită tot mai multe evaluări privind riscurile la adresa angajaților și a obiectivelor pe care le administrează.

Intensificarea măsurilor de protecție reflectă preocuparea autorităților europene față de operațiunile clandestine care ar putea afecta persoane, companii și infrastructuri importante. Pentru industria de apărare, riscurile de securitate se adaugă presiunilor generate de războiul din Ucraina și de necesitatea menținerii capacităților de producție.

Avertismentele prezentate de Financial Times se bazează pe declarațiile unor oficiali din serviciile de informații și ale unor reprezentanți ai industriei. Informațiile privind presupusele planuri de asasinat trebuie înțelese în acest context, fără a presupune că toate amenințările semnalate s-au concretizat în atacuri.

Autoritățile europene urmăresc atât prevenirea unor eventuale acte de violență, cât și limitarea efectului de intimidare pe care astfel de operațiuni l-ar putea avea asupra companiilor care susțin efortul de apărare al Ucrainei.