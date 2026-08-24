Declarațiile de avere ale demnitarilor nu vor mai fi publicate în forma integrală, după decizia Curții Constituționale prin care publicarea anumitor date cu caracter personal a fost declarată neconstituțională. Parlamentul a găsit însă o nouă soluție pentru menținerea transparenței: o Fișă Publică întocmită de Agenția Națională de Integritate, în care informațiile despre avere vor fi prezentate sub forma unor praguri.

Legea Integrității a trecut luni, 24 august, de plenul Camerei Deputaților, după ce proiectul a fost modificat în urma deciziei CCR. În locul publicării declarațiilor de avere în forma cunoscută până acum, parlamentarii au introdus un mecanism prin care anumite informații vor continua să fie accesibile publicului.

Propunerea privind introducerea unei Fișe Publice a fost formulată în Comisia Juridică a Camerei Deputaților de parlamentarii USR. Documentul va fi întocmit de ANI și va cuprinde informații relevante din declarațiile de avere, fără publicarea unor date care intră sub protecția vieții private.

Membrii partidelor care au făcut parte din fosta Coaliție au susținut soluția și au formulat amendamente comune.

„Vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei și grupurilor parlamentare care, implicate și într-un efort comun, a găsit o anumită formulă care se va găsi în amendamentele aprobate de comisie”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Noua formă de transparență nu va reproduce declarația de avere în întregime. Informațiile vor fi prelucrate de ANI și prezentate în categorii valorice.

Documentul nu va indica terenurile și imobilele deținute în mod individual și nici sumele exacte. În schimb, valorile totale vor fi încadrate în anumite praguri, astfel încât publicul să poată observa evoluția patrimoniului de la un an la altul.

„Această fișă, de exemplu, nu va mai conține terenuri individualizate, ci va conține valoarea totală a imobilelor în praguri, valoarea totală a imobilelor în praguri, pentru că pe noi nu ne interesează ce bunuri efective au, ci ne interesează o diferență de la an la an, care trebuie să fie justificabilă de modalitatea în care ai avut veniturile”, susținea senatorul USR Alexandru Dimitriu, înainte de dezbaterea din Comisia Juridică.

Procedura va începe cu depunerea declarației de avere în forma actuală. După intrarea în vigoare a legii, demnitarii vor transmite documentele către Agenția Națională de Integritate.

ANI va analiza declarațiile și va transforma informațiile relevante în date încadrate în pragurile stabilite pentru Fișa Publică. Documentul va ajunge ulterior la persoana care a depus declarația, pentru verificare.

Demnitarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a semnala eventuale erori. După expirarea acestui termen, Fișa Publică va putea fi publicată pe site-ul ANI.

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, consideră că noul mecanism păstrează o formă de transparență a averilor, în limitele stabilite de decizia Curții Constituționale.

„Este o lege modernă, este o lege care stabilește criterii și standarde de integritate adecvate contextului actual al statului de drept din România, lămurește, clarifică și întărește condiția de exercitare a funcției publice, dar astăzi vreau să semnalez în mod de particular o chestiune, faptul că s-a reușit salvarea unei forme de publicitate a declarațiilor de avere și interese, chestiune care corespunde atât așteptărilor din partea partenerilor noștri internațional, cât și așteptărilor legitime ale societății românești”, spune Radu Marinescu, fost ministru al Justiției.

Parlamentarii au renunțat și la amendamentul controversat inițiat de AUR, care a fost declarat neconstituțional de CCR. Acesta prevedea depunerea declarațiilor de avere și de către soții, soțiile și persoanele asimilate acestora.

Eliminarea prevederii a fost criticată de AUR, care a acuzat partidele din coaliție că au susținut proiectul în baza unui interes comun.

„Coaliția Curcubeu a reușit să se activeze dintr-o dată și să-și revină în simțiri, astfel încât să voteze în consens politic, uman, constituțional și așa mai departe. Este evident pentru toată lumea că în continuare funcționează această coaliție PSD-PNL-USR-UDMR doar într-un anumit moment, doar într-un anumit interes comun”, a declarat Bogdan Velcescu, deputat AUR.

La votul final din plenul Camerei Deputaților, PSD și PNL au votat pentru proiect, în timp ce USR și partidele din opoziție au votat împotrivă.

Pentru ca noul mecanism să devină lege, proiectul trebuie să fie adoptat și de Senat. În cazul în care procedura parlamentară va fi finalizată, Legea Integrității ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Prin noua Fișă Publică, informațiile despre averile demnitarilor ar urma să rămână accesibile publicului, însă fără prezentarea detaliată a bunurilor și a sumelor exacte. Sistemul va permite, în schimb, urmărirea evoluției patrimoniului prin categorii și praguri valorice.