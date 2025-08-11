Autostrada Soarelui, închisă. Traficul este deviat

Circulația rutieră pe Autostrada A2, pe sensul de mers către București, a fost oprită luni, în jurul prânzului, la kilometrul 169, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a redus semnificativ vizibilitatea în zonă.

Incidentul a fost raportat în jurul orei 13:00, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Din cauza fumului dens care a pătruns pe carosabil, autoritățile au decis să închidă temporar tronsonul afectat, măsura intrând în vigoare la ora 13:15.

„Pentru siguranța participanților la trafic, circulația a fost deviată prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2”, au transmis reprezentanții poliției. Aceștia au precizat că, în prezent, în zonă se află echipaje de poliție rutieră care dirijează traficul și supraveghează coloanele de mașini formate pe sensul către Capitală.

Pompierii acționează la fața locului pentru a stinge focul și pentru a împiedica extinderea acestuia. Fumul gros, purtat de vânt spre autostradă, a redus vizibilitatea pe o porțiune considerabilă a drumului, creând un risc major pentru șoferi.

Potrivit autorităților, nu au fost raportate autovehicule rămase imobilizate pe carosabil și nici persoane rănite. Traficul este însă îngreunat, iar timpii de așteptare pentru tranzitarea zonei s-au prelungit considerabil.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită. În această perioadă, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor cresc riscul de aprindere a vegetației uscate, iar autoritățile fac apel la cetățeni să evite aruncarea de țigări aprinse sau resturi inflamabile în zonele cu vegetație.

De la începutul verii, pe Autostrada Soarelui au mai fost semnalate incidente similare, în special pe segmentele din județul Constanța și Călărași, unde terenurile de lângă carosabil sunt acoperite de iarbă uscată. În astfel de situații, vizibilitatea redusă și viteza mare specifică traficului pe autostradă pot provoca accidente grave.

Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat că traficul va fi redeschis imediat ce pericolul va fi înlăturat și vizibilitatea va reveni la parametri normali. Între timp, șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență pe rutele alternative.