Autostrada Sibiu–Făgăraș intră în linie dreaptă. Exproprieri aprobate prin hotărâre de guvern

Premierul Ilie Bolojan a mers la Ministerul Finanțelor pentru o întâlnire cu ministrul Alexandru Nazare, într-un moment cheie pentru rectificarea bugetară.

Guvernul a adoptat joi un pachet de hotărâri care vizează continuarea marilor proiecte de infrastructură și menținerea ritmului lucrărilor esențiale pentru economie și mobilitatea cetățenilor.

Ministerul Transporturilor a anunțat joi că Executivul a aprobat un set de hotărâri care oferă finanțarea necesară pentru exproprieri suplimentare și actualizarea documentațiilor tehnice. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru ca șantierele să nu fie blocate de probleme birocratice sau de lipsa fondurilor pentru terenuri.

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a subliniat că pachetul adoptat va da „un nou impuls” proiectelor aflate în derulare. „Executivul alocă sumele necesare continuării proiectelor de infrastructură. Guvernul a aprobat, astăzi, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii România, o serie de hotărâri de guvern care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”, a declarat oficialul.

Astfel, investițiile considerate prioritare vor continua fără întârzieri majore.

Printre proiectele vizate de pachetul legislativ se află Autostrada Sibiu–Făgăraș, parte a coridorului european de transport care leagă vestul României de Moldova și mai departe de rețeaua europeană TEN-T.

Pentru Tronsonul 4 al acestei autostrăzi, autoritățile au aprobat exproprierea a peste 220.000 de metri pătrați de teren în județul Brașov. Fondurile alocate pentru exproprieri depășesc 789.000 de lei. Aceste sume vor permite constructorilor să aibă acces la terenurile necesare lucrărilor, evitând blocajele juridice și întârzierile suplimentare.

Autostrada Sibiu–Făgăraș este considerată una dintre cele mai importante investiții din zona centrală a țării. Ea asigură legătura cu Autostrada A1 și contribuie la conectarea regiunilor istorice, reducând timpii de transport și facilitând schimburile comerciale.

Discuțiile purtate de premierul Ilie Bolojan cu ministrul Alexandru Nazare au vizat modul în care rectificarea bugetară poate susține aceste proiecte. Potrivit surselor guvernamentale, Executivul urmărește să mențină în ritm toate lucrările mari, fără a sacrifica investițiile deja asumate.

Rectificarea bugetară va direcționa fonduri suplimentare și către alte ministere, dar infrastructura rămâne o prioritate. Se discută inclusiv despre realocarea unor sume de la investițiile care nu au început efectiv către cele aflate deja în derulare, pentru ca șantierele să nu fie blocate.

Premierul Bolojan a transmis anterior că investițiile în infrastructură rutieră reprezintă una dintre garanțiile de dezvoltare economică sustenabilă. Guvernul consideră că fără drumuri rapide și autostrăzi, competitivitatea României rămâne afectată.