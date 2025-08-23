International Autocar turistic răsturnat în New York. Cinci morți și zeci de răniți







Un accident grav a avut loc vineri în statul New York, unde un autocar care transporta 51 de turiști, inclusiv copii, s-a răsturnat pe autostrada Interstate 90, la est de Buffalo, potrivit The Guardian.

Cinci persoane, printre care și un copil, și-au pierdut viața, iar peste 40 de pasageri au fost răniți. Incidentul a generat o mobilizare de proporții a echipajelor de salvare și a autorităților locale, fiind descris de medicii din zonă drept unul dintre cele mai grave evenimente de acest tip din ultimii ani.

Autocarul implicat în accident se întorcea dintr-o excursie la Cascada Niagara și se îndrepta spre New York City atunci când șoferul a pierdut controlul direcției. Potrivit polițistului de stat James O’Callaghan, vehiculul a intrat inițial pe zona mediană a drumului, după care a ajuns într-un șanț de pe marginea autostrăzii.

În urma impactului, autocarul s-a răsturnat, provocând multiple victime.

Declarațiile oficialilor arată că cei mai mulți pasageri nu purtau centuri de siguranță, fapt ce a dus la numeroase aruncări din vehicul, pe măsură ce geamurile s-au spart.

„Au fost mai multe persoane ejectate, mai multe persoane încarcerate și, din păcate, mai multe decese, inclusiv în rândul copiilor”, a precizat O’Callaghan.

Echipajele de intervenție au acționat rapid, blocând traficul pe o porțiune importantă din autostradă. Serviciul aerian de urgență Mercy Flight a trimis trei elicoptere, sprijinite de alte trei aparate de la organizații partenere, pentru a transporta răniții la spitalele din regiune.

La Centrul Medical Erie, medicii au primit zeci de pacienți în câteva ore. Dr. Samuel Cloud, director medical al unității, a afirmat că situația reprezintă „cel mai mare număr de victime traumatizate provenite dintr-un singur eveniment” pe care l-a întâlnit în cariera sa. Doi pacienți operați de urgență sunt în stare stabilă, conform doctorului Jeffrey Brewer, șeful secției de chirurgie.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a transmis un mesaj pe platforma X, exprimându-și solidaritatea cu victimele și familiile lor și anunțând că biroul său colaborează cu autoritățile locale pentru coordonarea intervențiilor. Și procurorul general, Letitia James, a descris evenimentul drept „sfâșietor”, mulțumind salvatorilor pentru eforturile depuse.

Tragedia scoate din nou în evidență importanța respectării regulilor de siguranță rutieră. Specialiștii avertizează că lipsa centurilor de siguranță în autocare contribuie la creșterea severității rănilor și a numărului de decese în cazul unor evenimente de acest tip.

Autoritățile americane ar putea lua în calcul înăsprirea normelor de transport pentru vehiculele turistice, având în vedere și diversitatea pasagerilor implicați – în mare parte turiști de origine indiană, chineză și filipineză.

Pe plan social, accidentul are un impact puternic asupra comunităților de imigranți din New York, unde victimele și familiile lor locuiau sau aveau legături apropiate.

Din punct de vedere economic, incidentul ar putea afecta turismul organizat către Cascada Niagara, una dintre principalele atracții din nord-estul SUA.