Monden Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”







Artistul Aurel Tămaș a povestit la un podcast faptul că tinerețea lui nu a fost una tocmai lejeră pentru că a trebuit să muncească. Și nu oriunde ci în construcții.

Cântărețul a explicat că atunci când a ajuns în America la începutul anilor 90 a avut ceva de furcă. Nu de alta, dar cântatul nu era cea mai bănoasă activitate a sa. Din contră! Drept urmare, seara cânta, însă ziua făcea bani. Atât de mulți a făcut că atunci când s-a întors putea să își cumpere trei garsoniere.

”Când m-am dus în America nu am stat. Mergeam ziua la betoane și seara cântam. Eu am zis așa: mă duc tânăr acolo. În 1991 când am ajuns cu Mitru am stat un și o lună, am venit cu bani de trei garsoniere. Dumitru a plecat la a doua doamnă acolo, eu am ajuns în Chicago și lucram cu românii la greu.

Lucram la spart betoane, că nu mi-e rușine. Aveam un picamer îi ziceam Alioșa, abia îl ridicam de jos. Și seara cântam într-un restaurant românesc, la o doamnă, Neli Sandu, săraca. Anul asta s-a prăpădit”, a mai povestit artistul. Cert este că între timp el a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară.

A făcut bani pe bandă rulantă, așa că și-a ridicat o casă în Cluj. Doar că experiența în construcții pare-se că nu a fost tocmai de bun augur. Nu de alta, dar potrivit informațiilor din spațiul public acesta nu și-ar fi luat și autorizație. Așa că ar fi fost și amendat și ar avea și un proces din această pricină.

”Nu știu nimic, nici nu am fost citat. Toată lumea văd că demolează, dar eu nu știu ce demolează. Eu am achiziționat niște imobile în decursul timpului care sunt cu taxe, cu impozite plătite la zi. Pe timpuri careva a zis că ceva nu a fost în regulă, una e una, alta e alta, eu nu știu nimic”, a explicat artistul la acea dată